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Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır Bismil'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucunda 2 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi de hastaneye kaldırıldı.

AA | 19.05.2018 - 16:35..
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.

Abdulsamet Kansu idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, Sinan köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kazada, otomobildeki Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR

Ağır yaralanan sürücü ile Gülbahar Kansu ve Zeynep Sağıl, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

Otomobildekilerin, Siirt'ten Diyarbakır'daki yakınlarının taziyesine gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

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