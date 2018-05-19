Diyarbakır'da trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi ağır yaralandı.
Abdulsamet Kansu idaresindeki 72 EF 160 plakalı otomobil, Sinan köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, otomobildeki Seyran Yazıcı ile Hatice Gezici olay yerinde hayatını kaybetti.
TAZİYE DÖNÜŞÜ KAZA YAPTILAR
Ağır yaralanan sürücü ile Gülbahar Kansu ve Zeynep Sağıl, 112 Acil Servis ekiplerince Batman'daki hastanelere kaldırıldı.
Otomobildekilerin, Siirt'ten Diyarbakır'daki yakınlarının taziyesine gittikleri ve dönüş yolunda oldukları öğrenildi.