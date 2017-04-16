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Diyarbakır’da tünel kazan terörist yakalandı

Diyarbakır emniyeti ek binasına yönelik tünel kazılarak düzenlenen saldırıyla ilgili bir PKK üyesi, Cizre'de sahte kimlikle yakalandı.

16.04.2017 - 09:29
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Diyarbakır'ın merkez Bağlar İlçesi’ndeki emniyet müdürlüğü ek binasına terör örgütü PKK tarafından tünel kazılarak 1 ton patlayıcıyla gerçekleştirilen saldırının faillerinden biri yakalandı.

CİZRE'DE SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Gazete Habertürk'tek Helin Şahin'in haberine göre, Diyarbakır Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında görgü tanıkları ile gözaltına alınan kişilerin ifadelerinden yola çıkarak, önceki gün Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir binanın etrafını sardı.

Terör örgütü PKK üyesi M.O., saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı. M.O. ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı

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