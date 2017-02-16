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Diyarbakır'da tuzaklanmış 3 patlayıcı düzenek bulundu

Diyarbakır'ın Hani kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 tüp bulundu.

16.02.2017 - 20:54
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Diyarbakır'ın Hani kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda ortaya çıkarılan 5 sığınakta 130 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4 tüp bulundu.

Diyarbakır'da tuzaklanmış 3 patlayıcı düzenek bulundu

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hani ilçesi kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, bölgede bulunan yerleşim yerlerinde tespit edilen işbirlikçiler ve aranan şahısları yakalanması amacıyla 14 Şubat saat 18.30'dan itibaren Bayrak-40 Şehit Uzman Jandarma Çavuş Serdar Akın Müşterek Birlik Operasyonu başlatıldığı anımsatıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Başarıyla tamamlandığı ifade edilen operasyonda 2 kalaşnikof piyade tüfeği ve mühimmatı, kıyafet, telsiz, 4 bin 700 lira nakit para, 650 kilogram muhtelif gıda, mutfak malzemesi ve tıbbi malzeme ele geçirildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyet Savcılığından alınan adli arama kararına istinaden 27 ev ve eklentilerinde adli arama faaliyeti ile İl Emniyet Müdürlüğü personelince müşterek oluşturulan 10 yol kontrol noktasında yapılan kontroller neticesinde 7 kişi hakkında adli işlem yapılarak 1'i tutuklanmış, 5'i gözaltına alınmış, 4 kilogram toz esrar, 35 kilogram kubar esrar ve 8 karton kaçak sigara ele geçirilerek muhafaza altına alınmış, teröristlerce yağmalanmayı müteakip, bombalı araç yapımında kullanılacağı yönünde istihbari bilgi bulunan 1 motosiklet olmak üzere 2 araç ele geçirilmiştir."

PATLAYICI VE SIĞINAKLAR İMHA EDİLDİ

Ortaya çıkarılan 5 sığınakta 130 kilogram amonyum nitrat, alüminyum tozu kullanılarak tuzaklanmış 3 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 4 tüpün sığınaklarla birlikte imha edildiği ifade edilen açıklamada, narko-terörizmle mücadele kapsamında ele geçirilen 697 kilogram esrarın savcılığın talimatıyla muhafaza altına alındığı belirtildi.

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