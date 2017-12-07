Diyarbakır'da usulsüz ihale ile PKK'ya para aktarımı

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya finans sağladığı iddiasıyla tutuklanan inşaat firması sahipleri Fırat ve Vedat Bal kardeşler hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İDDİANAME HAZIR

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen Fırat ve Vedat Bal hakkında iddianame hazırlandı.

PKK/KCK'YA PARA YARDIMI

Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, gizli tanık "Polatlı 2015"in, "Terör örgütü PKK/KCK'nın kırsal alanında silahlı olarak sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensupları, terör örgütü finansmanı için kurye/iş birlikçiler aracılığıyla sözde 'vergilendirme' adı altında düzenli kişi veya şirketlerden para talep etmektedir." ifadesinin ardından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen gizli tanık "Som" ise Vedat ve Fırat Bal hakkında şu bilgileri verdi: "Şüpheli Vedat, Özbal inşaatın yönetiminden sorumludur. 2012 yıllarında karıştığı ihalelere fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt üyeliği ve örgüt yöneticiliğinden hakkında kayıtlar olması nedeniyle terör örgütü PKK ile olan ilişkileri perde arkasından yürüten kararları veren kişidir. Şüpheli Fırat ise HDP ve DBP'li belediyeler tarafından düzenlenen ihalelerin takibi ve ihale komisyonlarında iş birliği yapılan kişilerle irtibatta olur. Bu yolla ihalelerin büyük çoğunluğunu usulsüz biçimde Özbal inşaat şirketi almaktadır. Usulsüz biçimde aldığı her ihaleden terör örgütü PKK'ya belli oranda para aktararak mali destek sağlamaktadır."

POLİS OĞLUNA SİLAHLI SALDIRI TALİMATI

Sanık Vedat Bal'ın bir kişiyle telefonda yaptığı görüşme içeriklerine yer verilen iddianamede, daha önce sorun yaşadığı bir kişinin polis oğluna yönelik silahlı saldırı tertipleme talimatını verdiğinin değerlendirildiği bildirildi.

YOLSUZLUKLAR, RÜŞVET ÇARKI, TERÖR ÖRGÜTÜNE PARA

Zanlılar hakkında Başbakanlık İletişim Merkezi'ne (BİMER) şikayette de bulunulduğu ifade edilen iddianamede, dilekçede Özbal inşaatın, DBP'li belediyelerle yaptığı yolsuzluklar, rüşvet çarkı ve terör örgütüne nasıl finansman sağlandığına ilişkin bilgiler paylaşıldığı anlatıldı.

PARAYI ELDEN GÖTÜRÜP KANDİL'E TESLİM ETTİ

Sanık Vedat Bal'ın terör örgütü PKK ile bağlantı kurduğu iddia edilen dilekçede, şu ifadeler kullanıldı: "Vedat Bal yakın zamanda Artuklu Üniversitesi'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda 4 aya yakın hapis yattı. Kardeşlerinden Abdullah Bal ise KCK'ya parayı vermekle sorumludur. Ara sıra Lice ve Kandil'e gidip parayı elden teslim etmektedir. Özbal inşaatın Mardin Büyükşehir Belediyesinden aldığı 40 milyon liraya yakın işin yüzde 10'luk kısmını nakit olarak elde götürüp Kandil'e teslim etmiştir. Fırat Bal ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve DİSKİ ile özel ilişkiler kurar. Terör örgütüne yıllık ortalama 5 milyonun üzerinde parasal destek vermektedir. Sizlere bahsettiğim rakamlara kartvizit alımı ile gıda ve malzeme yardımı dahil değildir. Mehmetçik kanını akıtan terör örgütlerine finansman desteği sağlayan bu firma hakkında her türlü işlemlerin yapılmasını talep ediyorum."

İddianamenin değerlendirme kısmında, "Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın hiyerarşik yapısı içerisinde ve örgütün amacı doğrultusunda hareket ederek ihaleler aldıkları ve bu ihalelerden elde ettikleri kazancı da terör örgütüne finansal destek amacıyla aktardıkları, bu suretle de, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçunu işledikleri anlaşılmıştır." ifadesine yer verildi.

İddianamede ayrıca tutuklu sanıkların sahibi olduğu şirketlere nöbetçi Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atandığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca da uzman bilirkişilerin görevlendirildiği bildirildi.