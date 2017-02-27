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Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Diyarbakır'da 28. Vergi Haftası kutlamaları Atatürk Anıtı'nda çelenk konmasıyla başladı.

27.02.2017 - 17:17
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diyarbakır

Törene Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanı Seyfettin Baysal, Defterdarlık ve Vergi Dairesi Grup Müdürleri, yöneticileri ve çalışanları katıldı.

"KAYANĞIN YÜZDE 90'INI VERGİLER OLUŞTURUYOR"

Törende konuşan Baysal, “1990 yılından itibaren kutlanmaya başlanan vergi haftasının 28’incisi Maliye Bakanlığımızın bağlı ve ilgili kuruluşu olan Gelir İdaresi Başkanlığımızca bu yılda 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında kutlanması kararlaştırılmıştır. Diyarbakır Vergi Dairesi Başkanlığı olarak biz de bugün burada bu programı başlatmış bulunmaktayız. Bu haftanın kutlanmasındaki amaç, bir arada yaşamak zorunda olan insanların oluşturduğu toplumu ilgilendiren ve devletin kamu kurum ve kuruluşları aracılığıyla yürütmek zorunda olduğu, Güvenlik, adalet, eğitim, alt yapı, sağlık, sosyal yardımlar gibi asli hizmetler ülkemizde yaşayan herkes için ne kadar önemli ise, bu hizmetlerin parasal kaynaklarının sağlanması da o derece önem arz etmekte olduğunun toplumun her kesimince bilinmesini sağlamaktır. Bugün bu harcamaların parasal kaynağının yüzde 90’ını vergiler oluşturmaktadır. Bunun için devletin asli görevlerinden birisi olan vergiyi zamanında ve doğru bir şekilde toplanması, toplumsal bir vergi bilincinin oluşturulması ile kolaylaşacaktır. Ülkemizdeki her vatandaş ve mükellef, ‘Ülkemi seviyorum vergimi veriyorum’ diyebilmelidir. Sonuçta, devlet vergi adı altında topladığı paraları toplum için harcamaktadır. Kısaca vergi veren herkes topluma karşı bir sorumluluğu yerine getirmiş olmaktadır” dedi.

Diyarbakır’da Vergi Haftası kutlamaları başladı

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