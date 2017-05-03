taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.854
USD
3,5347
EURO
3,8597
ALTIN
142,31
PETR
50,6100

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

Öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolundaki bir köprülü kavşağın altı göle dönüştü.

03.05.2017 - 15:51
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağnak yağmur, özellikle Diyarbakır- Şanlıurfa karayolunda yaşamı olumsuz etkiledi.

MİNİBÜS İLE 2 ÖZEL OTOMOBİL MAHSUR KALDI

Sağanak yağış nedeniyle söz konusu karayolu üzerinde bulunan Doğum Hastanesi köprülü kavşağın alt geçidi su ile dolup göle dönüşünce seyir halinde olan bir minübüs ile 2 özel otomobil mahsur kaldı.

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

ALT GEÇİT KAPATILDI

Görgü tanıklarının ifadesine göre 3 araçta bulunanlar kendi imkanları ile araçtan çıkarken, polis ve itfaiyeye haber verildi. Alt geçit trafiğe kapatılırken, çok sayıda itfaiye ekibi ve ambulans bölgeye gönderildi. Belediye'den gelen itfaiye ekipleri bot ile alt geçidin altına girerek araçların içinde kimse olup olmadığına baktı, ancak araçtakilerin daha önce çıktıkları belirtildi. Alt geçidin altında suda kalan 3 aracın kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

Diyarbakır'da yağmur alt geçidi göle çevirdi

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan çarpıcı açıklama

256
Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

Duran Kalkan'ın Kandil'den gönderdiği teröristler

124
Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

Hacı Sabancı'nın yeni sevgilisi: Dila Tarkan

36
Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

Deniz Baykal'ın Gül iddiası Erdoğan'a soruldu

95
Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

Cumhurbaşkanı'nın uçağına F-16'lar eşlik etti

158
Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

Medyadaki İslamcı - Reisçi tartışmaları Erdoğan'a soruldu

136
Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

Sızma girişiminde bulunan PKK'lıların vurulma anı

124
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM