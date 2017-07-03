taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5280
EURO
4,0256
ALTIN
140,27
PETR
48,8600

Diyarbakır'da yakıt ikmali sırasında yangın çıktı

Kamyondan kamyona akaryakıt ikmali yapıldığı sırada çıkan yangında biri ağır 2 kişi yaralandı.

03.07.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Aziziye Mahallesi 573. Sokak'ta 47 DU 243 ile 73 DT 392 plakalı kamyonların sahipleri, bir araçtan diğerine akaryakıt ikmali yapmaya başladı.

YANGIN ÇIKTI

Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında Murat Vardar (24) ile diğer kamyonun sahibinin oğlu Murat Harman (15) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Harman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle kamyonlarda hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Diyarbakır'da yakıt ikmali sırasında yangın çıktı

Diyarbakır'da yakıt ikmali sırasında yangın çıktı

Diyarbakır'da yakıt ikmali sırasında yangın çıktı

İlginizi Çekebilir
İzmir'deki yol verme kavgası kanlı bitti
Güzelbahçe İlçesi'nde, yol verme konusunda çıkan tartışmada 26 yaşındaki Ömer Canki, tabancayla 2 bacağından vurularak yaralandı.
Ankaralı taksicilerin kavgası cinayetle bitti
Başkentte bir taksici Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) girişinde tartıştığı meslektaşını tabancayla vurarak öldürdü.
Bursa'da yatalak hasta denizde boğuldu
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, ailesi tarafından serinlemesi için denize götürülen yatalak hasta, boğularak hayatını kaybetti.
Şehit özel harekatçının oğluna özel sünnet düğünü
Teröristler tarafından 2 yıl önce şehit edilen özel harekat polisinin oğlunun sünnet töreni için polis ekipleri konvoy oluşturdu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

4 ülke Kahire'de Katar krizi için toplanıyor

55
Emenike Olympiakos ile anlaştı

Emenike Olympiakos ile anlaştı

26
Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

Fransızlar İngiltere'yi haritadan çıkardı

9
Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

Bahçelievler'de Suriyeli grupların kavgası

145
Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

Erdoğan Trump görüşmesinin detayları

25
Alman Bakan: Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

Alman Bakan: Hamburg'da PKK'ya izin verilmeyecek

25
Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

Sağ yakalanan PKK'lı cesetlerin arasında

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM