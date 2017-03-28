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Diyarbakır'da yan baktın kavgası

Diyarbakır'da iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden çıkan tartışma, tabanca ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

28.03.2017 - 16:28
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diyarbakır

Bağlar İlçesi 861 Sokak'ta bugün öğlen saatlerinde, iki grup arasında 'yan bakma' yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine tabanca ve bıçakların kullanıldığı olayda A.T. ve R.T. kardeşler tabancayla yaralanırken, R.K. bıçakla yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI, 6 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yaralılar, Diyarbakır'daki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralılardan A.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilirken, polis olayla ilgili 6 şüpheliyi, olayda kullanılan silah ve bıçaklarla birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

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