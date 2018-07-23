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Diyarbakır'da yangını film izler gibi takip ettiler

Diyarbakır'da toptan mobilya satış mağazasında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangını film izler gibi takip etti, kamerayla kayıt altına aldı.

İHA | 23.07.2018 - 22:18..
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Diyarbakır-Elazığ karayolu üzerinde toptan satış yapan bir mobilya mağazasının deposunda elektrik kontağından yangın çıktı.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Yangını gören çalışanlar, hemen mağazadan dışarı çıkıp durumu sağlık, itfaiye ekipleri ve güvenlik güçlerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun duman gökyüzünü kaplarken, olay yerinde toplanan vatandaşlar adeta film izler gibi izledikleri yangını cep telefonları ile görüntüledi.

Diyarbakır'da yangını film izler gibi takip ettiler

Diyarbakır'da yangını film izler gibi takip ettiler VİDEO

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının bir otomobil servisine sıçramaması için ise itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangını söndürme çalışmaları sürerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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