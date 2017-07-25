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Diyarbakır'da yaz spor okulları faaliyette

Diyarbakır'da kayyum belediye tüm imkanlarını bölge halkı için seferber ediyor. Bu kapsamda yaz spor okulları 3 bin çocuğa umut oldu.

25.07.2017 - 04:19
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Diyarbakır'da yaz spor okulları faaliyette

Terör örgütü PKK yıllarca eleman temini için okul çağındaki çocukları kandırmak amacıyla sözde kültür ve sanat faaliyetlerini kullandı. Ailelerinden koparılan çocuklar, Kandil'deki kamplarda silahlı eğitimden geçirilerek köle gibi kullanıldı. HDP'li belediyeler de zaman zaman çocukların kandırılmalarına destek oldu.

BELEDİYE KAYNAKLARIYLA YAZ SPOR OKULLARI

Son dönemde alınan önlemlerle lise ve dengi okullardan örgüte katılım neredeyse yok denecek kadar azaldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Kaymakam Cumali Atilla'nın da belediyenin kaynaklarıyla hayata geçirdiği yaz spor okulları ise Güneydoğulu çocukların hayatını değiştirdi.

3 BİNİN ÜZERİNDE ÇOCUĞA ÜCRETSİZ EĞİTİM

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre; 14 farklı branşta açılan yaz spor okullarına üç binin üzerinde çocuk başvurdu. 20 Haziran'da, 7-18 yaş arası tüm çocukların katılımıyla başlayan yaz okullarında, spor malzemeleri, belediye tarafından ücretsiz karşılanıyor.

Diyarbakır'da yaz spor okulları faaliyette

Eğitimler uzmanlar tarafından haftanın beş günü Kayapınar ilçesindeki Talaytepe Spor Tesisleri, Sümer Park ve Seyrantepe TOKİ' deki yüzme havuzunda veriliyor.

HAZAR GÖLÜ'NE DE YAZ KAMPI AÇILDI

Belediye ayrıca dar gelirli ailelerin çocukları için de Elazığ'daki Hazar Gölü'nde yaz kampı açtı. Kampa katılan 9-14 yaş arası kız ve erkek çocuklar, altı gün boyunca hem tatil yapıyor hem de kişisel, fiziksel ve zihinsel gelişmelerine katkı sağlayan atölyelerde zaman geçiriyor. Boş zamanlarında satranç, langırt, masa tenisi, masa hokeyi, voleybol, basketbol, futbol, gibi oyunlar oynayan çocuklar, akşam yemeğinden sonra da animasyon film izliyor.

Tüm ihtiyaçları karşılanan çocuklara, 14 eğitmen eşlik ediyor. Her hafta yenilenen gruplarla 8 hafta sürecek ve 10 Eylül'de tamamlanacak olan kamptan 700 yoksul çocuk yararlanacak. Belediye ayrıca üniversite ve lise öğrencilerine yönelik hazırlık amacıyla da kara kalem resim kursu açıldı. Kursa 25 kursiyer katıldı.

HER ALANDA FAALİYET VAR

Öğrencilere ücretsiz servis de sağlanan okullarda en çok başvuru yüzme branşı için yapılırken, futbol, basketbol, kick boks, karate, tekvando, voleybol, dart, satranç, kort tenisi, atletizm, jimnastik, halk oyunları, masa tenisi branşlarına da kayıt yaptırıldı.

Yaz spor okulları, okulların açılmasına iki gün kala yani 16 Eylül'e kadar devam edecek.

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