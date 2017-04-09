Diyarbakır'da yola döşenen patlayıcı imha edildi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Hazro İlçesi Koçbaba köyü mevkiinde PKK'lılar tarafından yola döşenen el yapımı patlayıcıyı fark eden bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği belirtildi.

100 KG AMONYUM NİTRAT

Askerler bölgede güvenliği sağladıktan sonra bomba imha ekibi yol kenarına döşenen iki adet 12 kilogramlık tüp içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcıyı güvenli bir şekilde patlatarak imha etti. Açıklamada bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü ifade edildi.