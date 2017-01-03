taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.545
USD
3,5757
EURO
3,7414
ALTIN
132,60
PETR
57,0200

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır-Siverek Karayolunda, gizli buzlanma ve sis yüzünden 2'si TIR 9 araç kazaya karıştı.

İHA | 03.01.2017 - 11:48
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Siverek yönünden gelmekte olan kuru gıda yüklü TIR, yolda oluşan gizli buzlanma nedeni ile yolun karşına geçerek LPG tankı ile çarpıştı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

AYNI BÖLGEDE 2 KAZA

İlk kaza yerinden yaklaşık 500 metre ilerde yine gizli buzlanma nedeni ile direksiyon hakimiyetini kaybeden bir araç, hızla refüje çarpıp takla atarak durabildi. Aynı bölgede yine biri tır, 4’ü binek araç olmak üzere 5 araç daha kazaya karıştı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekipleri, takla atıp kullanılamaz hale gelen araçta bulunan 3 kişiyi sıkıştıkları yerden çıkardı. Yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti, ikisi ağır yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

Diyarbakır'da zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

Reina'ya saldıran teröristin ailesi gözaltında

210
Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

Mustafa Denizli kayınbiraderlerinden dayak yedi

42
Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

Barbaros Şansal'dan Atatürk tişörtlü provokasyon

232
Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

Mehmet Görmez FETÖ'yü anlattı

129
Suriye anlaşmasının detayları

Suriye anlaşmasının detayları

40
Barbaros Şansal ifade verdi

Barbaros Şansal ifade verdi

161
CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

CNN Türk spikerine sosyal medya linci yapmak istiyorlar

79
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM