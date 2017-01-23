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Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda bir ton esrar ele geçirildiği bildirildi.

23.01.2017 - 10:00
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Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca uzun zamandır sürdürülen istihbari çalışmalar neticesinde Kabakaya köyündeki dağlık ve ormanlık alanlarda terör örgütü PKK'nın finans kaynağı uyuşturucu ekim alanlarını imha etmek ve imal edilen uyuşturucuları ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

"İcra edilen operasyon kapsamında; araziye gizlenmiş vaziyette çuvallar içerisinde yaklaşık (1.002) kg toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, ele geçirilen malzemeler Cumhuriyet Savcılığının talimatı gereğince muhafaza altına alınarak adli işlemlere başlanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve BTÖ‘nün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır'da narkoterör operasyonu

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