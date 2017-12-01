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Diyarbakır'daki operasyonda asker kaçağı yakalandı

Diyarbakır'da yapılan asayiş uygulamasında 140 kilogram esrar ele geçirilirken, 9 kişi de gözaltına alındı.

AA | 01.12.2017 - 01:00..
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Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, şehirde huzur ve güvenliğin devamlılığı için başlattığı asayiş uygulamasında 10 iş yeri, 12 internet kafe ve 2 parkı kontrol etti.

Diyarbakır'daki operasyonda asker kaçağı yakalandı

Diyarbakır'da asayiş uygulaması VİDEO

61 EKİPLE OPERASYON

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde merkez Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamaya, 640 personelden oluşan 61 ekip katıldı.

Ekipler kafe, kıraathane ve umuma açık 10 iş yeri, 12 internet kafe ve 2 park kontrol edildi, şüpheli araçları durduruldu. Durdurulan bir araçta yapılan aramada ise 140 kilogram esrar yakalandı.

Uygulamada, bin 230 kişinin genel bilgi taraması sorgulandı, 2 bin 45 kişi kontrol edildi, 453 araç denetlendi, haklarında yakalama kararı bulunan ve araların 1974 yılından beri asker kaçağı olarak aranan zanlının da olduğu 9 kişi gözaltına alındı.

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