Diyarbakır'daki saldırı sonrası 3 gözaltı

Marmaris'te bir restoranın akvaryumunda gözleri başka bir balık tarafından yenen japon balığı 2 yıldır gözleri olmadan yaşıyor.

Küresel piyasalar, bugün Brexit ile ilgili açıklamalar yapması beklenen İngiltere Başbakanı Theresa May'in konuşmasına odaklandı.

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Yarıyıl tatili cuma günü başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 900 bin öğretmen cuma günü tatile girecek