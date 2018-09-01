Diyarbakır'daki terör mağdurlarına yeni evler yapılıyor

Yaklaşık 3 sene önce teröristler tarafından çukur ve hendek kazılarak başlatılan çatışmalı süreç, devletin kararlı adımları sonrası yerini huzurlu ortama bırakmış, teröristlerin tahrip ve talan ettiği Sur ilçesi için ihya çalışması başlatılmıştı.

Terörün kökünün kazınmasıyla birlikte tamamen şantiye alanına dönen Sur ilçesindeki bazı bölgelerde ise kentsel dönüşüm çalışması başlatılarak yeni Diyarbakır evlerinin yapımı için ilk adımlar atılmıştı.

293 EV TESLİM EDİLECEK

Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde başlatılan çalışmalar, yaklaşık iki yılın ardından sona gelindi. İlçede yapımı süren 293 evin 2019’un Haziran ayında tamamlanarak sahiplerine teslim edileceği kaydedildi.

Kandil'in partisi HDP'nin seçimlerde büyük bir oy topladığı Sur'a, yapılan yeni evlerin maliyetinin 100 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Yeni Diyarbakır evlerinde sona gelindi VİDEO