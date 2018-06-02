Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçelerinde yürütülen, "Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal-3 Operasyonu"nunda 2 odalı teröristlere ait sığınak, keskin nişancı tüfeği, el yapımı patlayıcı düzeneği, 32 bin 700 kök Hint keneviri ile çok miktarda mühimmat ile yaşam malzemesi ele geçirildi.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi- FOTO GALERİ

OPERASYON BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde 30 Mayıs Çarşamba günü saat 21.00'den itibaren jandarma komando timleri, güvenlik korucuları ve polis özel harekat timlerinin katılımıyla başlatılan "Bayrak-87 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Uğur Kartal -3 Müşterek Operasyonu"nun 1 Haziran Cuma günü saat 23.00 itibarıyla başarıyla tamamlandığı bildirildi.

TERÖRİSTLERE AİT 2 ODALI SIĞINAK BULUNDU

Operasyonda Hani ilçesinin Yukarıturhalı köyü mülki sınırlarındaki ağaçlık ve kayalık zeminin 5 metre aşağısına 7 basamaklı merdiven ile ulaşılan, 2x2 ve 3x4 metre ebatlarında 2 odalı teröristlere ait sığınak tespit edildiği ifade edilen açıklamada, "Aşağıturhalı köyü mülki sınırlarındaki Çukur Deresi'nde toprağa gömülü jelikan bidonlar içerisinde keskin nişancı tüfeği, bu silaha ait şarjör ve dürbün ile 7,62 milimetre çapında 15 fişek, 19 dolu tüp, 170 pil, 4'lü pil bloğu, voltaj ölçme aleti, el telsizi, sırt çantası, 2 terörist kıyafeti, el radyosu, 20 metre elektrik kablosu, kütüklük, 13 örgütsel kitap, 2 ajanda ve çok miktarda örgütsel doküman ile giysi, 2 ton 100 kilogram yaşam malzemesi ele geçirildi. Delil niteliği taşıyan silah, mühimmat ve malzemeler cumhuriyet savcısının talimatıyla muhafaza altına alındı, diğer malzemeler yerinde imha edildi. Ayrıca tespit edilen sığınak da tahrip edilerek, kullanılamaz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Diyarbakır'daki terör operasyonu sona erdi VİDEO

Açıklamada, Lice ilçesinin Birlik köyü mülki sınırlarında gerçekleştirilen operasyonda 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan, uzaktan kumanda sistemiyle patlatmaya hazır hale getirilen el yapımı patlayıcı bulunduğu, söz konusu patlayıcı uzman ekiplerce imha edildiği belirtildi.

DİCLE'DE 3 EL YAPIMI PATLAYICI İMHA EDİLDİ

Açıklamada, Dicle ilçesinin kuzeybatısında icra edilen ikinci bir operasyonda da Dicle-Yokuşlu köyü karayolu Pahan Deresi ile Aşağıtaşağıl köyü mülki sınırları içerisindeki Hatuntaş Tepe bölgesinde tespit edilen 3 ayrı el yapımı patlayıcı düzeneğinin uzman ekiplerce yerinde etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Açıklamada, "Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 32 bin 700 kök Hint keneviri ele geçirilmiş, cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla kenevir bitkisi numune alındıktan sonra yerinde imha edilmiştir. İmha edilen uyuşturucu maddenin günlük kullanım değerleri göz önüne alındığında, bir günde toplam 163 bin 500 bireyin uyuşturucu maddeden zehirlenmesinin önüne geçilmiştir. Yol kontrol ve adli arama faaliyetlerinde geçici olarak teşkil edilen 10 yol kontrol ve arama noktasında jandarma ve emniyet personeli tarafından 715 şahıs ve 233 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) ile sorgulamaları yapılmış, operasyon bölgesi içerisindeki 47 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, 9 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem başlatılmıştır." denildi.

BÖLGEDE YAŞAYANLARIN HUZURU VE GÜVENLİĞİ ÖN PLANDA

Açıklamada, bölgede yaşayanların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği kaydedildi.