Diyarbakır’daki ziyaret yeri ziyaretçi akınına uğruyor

Kabir ziyaretinin ardından hastalığın geçtiğini duyan felçli vatandaşlar, Türkiye’nin dört bir yanından ilçeye akın ediyor. Uğradığı silahlı saldırı sonucu bir tarafı felç kalan ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in de kabri ziyaret ettiği iddia ediliyor.

Rivayete göre 1270’li yıllarda Bağdat’tan Mardin’e, oradan da Diyarbakır’ın Hazro ilçesine gelen şeyh Hasan Zeraki, burada vali tarafından cezalandırılıp zindana atılıyor.

Vali ve yakınında bulunanların zindanda olduğunu bildikleri şeyh Hasan Zeraki'nin bir gün namaz vaktinde vali ile birlikte secdeye durması üzerine vali, kendisinin zindanda olduğunu ve kimin çıkardığını soruyor.

KABİR ZİYARETİ

Zeraki, Allah’ın yardımı ile hücresine giren güneş ışığıyla dışarı çıktığını söylüyor. Bir beyin hasta olan kızını iyileştirmesinin ardından Zeraki, itibarına ve özgürlüğüne kavuşuyor.

Yaşadığı zaman boyunca sürekli ibadet eden Zeraki, hayatını kaybetmesinin ardından Hazro’ya bağlı Mirani köyüne defnediliyor. Bu tarihten sonra da Zeraki’nin kabri ziyaret yeri olarak vatandaşların akınına uğruyor.

NARILDI

Şeyh Hasan Zeraki’nin kabri, 8 asra dayanan bir zamandan beri korunarak günümüze taşındı. Zeraki’nin torunu Abdurrezak Ok, büyük dedesinin mezar yerini onarıp yakınlarına da cami yaparak vatandaşların ziyaret etmelerini sağladı.





FELÇLİ HASTALARA İYİ GELİYOR İDDİASI

Ziyaretin felçli hastalara iyi geldiğini duyan hastalar, her perşembe kabre gelip dua ediyor. Felç geçirip hastanede tedavi olmayan bazı kişilerin ziyaretlerini tamamlamalarının ardından sağlıklarına kavuştukları iddia ediliyor.

Ziyaretin etrafında bulunan vatandaşlar, uğradığı bir saldırı sonucu felç geçiren ünlü ses sanatçısı İbrahim Tatlıses'in de Mirani ziyaretine gelerek burada şifa aradığını iddia etti.







