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Diyarbakır'ın 10 köyünde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Lice ile Hani İlçesinde 19 Mart Pazar günü 10 köyde uygulanan sokağa çıkma yasağı, bugün sabah saat 08.00'den itibaren kaldırıldı.

21.03.2017 - 09:05
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Diyarbakır'ın 10 köyünde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla düzenlenen operasyon yapıldığı belirtildi.

VATANDAŞLARA TEŞEKKÜR EDİLDİ

Açıklamada devamla şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, Lice ve Hani ilçelerine bağlı 10 Köyde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 19 Mart 2017 günü saat 20.00'den itibaren duyurulan sokağa çıkma yasağı 21 Mart 2017 günü saat 08.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz."

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