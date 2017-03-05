taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.722
USD
3,7076
EURO
3,9350
ALTIN
147,27
PETR
55,7300

Diyarbakır'ın 18 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice İlçesi'ne bağlı 18 köyde düzenlenecek operasyon için ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

05.03.2017 - 10:31
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'ın 18 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgedeki sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla bir operasyon düzenleneceği belirtildi.

LİCE'NİN 18 KÖYÜNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Açıklamada, şöyle denildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Lice İlçesine bağlı; Örtülü Köyü, Tuzlaköy Köyü, Hedik Köyü, Kıralan Köyü, Yamaçlı Köyü, Dernek Köyü, Saydamlı Köyü, Bayırlı Köyü, Yalımlı Köyü, Akçabudak Köyü, Kılıçlı Köyü, Ulucak Köyü, Yorulmaz Köyü, Baharlar Köyü, Yaprakköy Köyü, Yünlüce Köyü, Güldiken Köyü ve Üçdamlar Köyü sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 5 Mart 2017 günü saat 07.00'den geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

Murat Ülker: Çevrendeki dostların kadar zenginsin

83
Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

Soylu: Türkiye artık arkadan kurşunlanmaktan bıktı

82
WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

WhatsApp bazı telefonlara hizmeti kapatıyor

10
Uşak'ta fuhuştan yakalanan kadınlarda frengi çıktı

Uşak'ta fuhuştan yakalanan kadınlarda frengi çıktı

14
Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

Tahran belediye başkanı: 70 binden fazla aile aç yatıyor

12
Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

Eşiyle tartışan kadın 4. kattan kendini aşığa bıraktı

11
Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

Sincar Askeri Sorumlusu: PKK darbe almaya devam edecek

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM