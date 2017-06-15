taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.636
USD
3,4928
EURO
3,9206
ALTIN
141,94
PETR
47,0200

Diyarbakır'ın 25 köyünde sokağa çıkma yasağı

Kulp ilçesi kırsalında düzenlenecek operasyon öncesi ilçeye bağlı 25 köyde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

15.06.2017 - 08:50
  1. Haberler
  2. İç Haber

Diyarbakır'ın 25 köyünde sokağa çıkma yasağı

Kulp ilçesine bağı 25 köy ve bağlı mezralarında, düzelenecek operasyon öncesi bugün ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yazılı açıklamada yapıldı:

VALİLİKTEN YAPILAN AÇIKLAMA

"İlimiz Kulp ilçesi mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve  işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde (Kulp İlçesi'ne bağlı olan; Yaylak Köyü, Ağıllı Köyü, Akdoruk Köyü, İslamköy Köyü, Dolun Köyü, Narlıca Köyü, Kaynakköy Köyü, Ağaçlı Köyü, Aşağı Elmalı Köyü, Çağlayan Köyü, Karpuzlu Köyü, Zeyrek Köyü, Güllük Köyü, Özbek Köyü, Kurudere Köyü, Karaağaç Köyü, Kamışlı Köyü, Çukurca Köyü, Demirli Köyü, Akbulak Köyü, Düzce Köyü, Temren Köyü, Güleç Köyü, Barın Köyü, ve Taşköprü Köyü ile mezralarında) 15 Haziran 2017 günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

İlginizi Çekebilir
Ülke genelinde emniyet kemeri denetimi yapıldı
Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde yapılan emniyet kemeri uygulamasında 29 bin 270 araca ceza kesildi.
Abdullah Gül Saadet'in organize ettiği D-8'e katıldı
Kısa adı D-8 olan Gelişmekte Olan Ülkeler Zirvesi'nin 20. yılı İstanbul'da kutlandı. Zirveye Gül de katıldı.
Ulaştırma Bakanı: Sürücüleri Köprü konusunda uyarmıştım
Ulaştırma Bakanı Arslan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde devam eden serbest geçiş sistemi hakkında vatandaşları uyarmıştık dedi.
İstanbul'da Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu üretip satan kişilere yönelik operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

Kılıçdaroğlu'nun çağırdığı Güvenpark'ta güvenlik önlemleri

326
Katar ile ABD'den ortak tatbikat

Katar ile ABD'den ortak tatbikat

173
ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

ABD'den Katar'a 12 milyar dolarlık savaş uçağı satışı

250
Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

Sabri Sarıoğlu: Mutsuzum

50
TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

TFF Başkanı Demirören'den Arda Turan hakkında açıklamalar

37
Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

Cumhurbaşkanı jandarma kıyafetleri hakkında bilgi aldı

13
FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

FETÖ'den tutuklanan Enis Berberoğlu'na HDP'den destek

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM