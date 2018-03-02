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Diyarbakır’ın 3 ilçesinde sokağa çıkama yasağı

Lice, Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 115 köy ve mezrasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İHA | 02.03.2018 - 08:42..
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Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, bölücü terör örgütü mensuplarını işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, teröristlerin kullandığı sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklama şöyle:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Kocaköy ilçesine bağlı olan, Şaklat, Boyunlu ve Yazıköy köyleri ile Gökçe, Eldeğmez ve Varlık mezraları, Hani ilçesine bağlı olan, Kırım, Gömeç, Soylu, Yayvan Köyleri ile Veziri, Aka, Çağıl, Karmen, Ovalı ve Mazılı mezraları ve Lice ilçesine bağlı olan, Örtülü, Akçabudak, Ulucak, Saydamlı, Kılıçlı, Yorulmaz, Baharlar, Üçdamlar, Bayırlı, Yamaçlı, Kıralan, Dernek, Gürbeyli, Kıpçak, Kıyıköy, Sığınak, Çıralı, Arıklı, Çağdaş, Dibekköy, Yolçatı, Budak, Dallıca, Türeli, Güçlü, Gökçe, Serince, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile Vilu, Arpacık, Kayadere, Sivritepe, Hevsel, Kilimli, Dokuzkat, Dergan, Mahmudan, Mahmutlu, Taktakülek, Ballıca, Yeniyazı, Hij, Alıçlıyayla, Gözeli, Kaynaktaşı, Aliyan, Abdurrahmanağa, Gegogozer, Bilgin, Körtan, Körha, Seyrek, Sağlık, Koçmarin, Yaka, Sumaklı, Mehmedil, Gönen, Kumımirza, Muradiye, Yeşilburç, Muradiye, Konuklu, Ahmetbey, Gucik, Kola, Zıraht, Acımeşe, Mengüsü, Hacıhüseyin, Navaladiriş, Dingil, Hevselbey, Puneyn, Çalıbükü, Kijikbadem, Dablo, Ayşe, Kuruca, Kolbağı, Kalkanlı, Sınır, Alataş, Bakanlar, Beğendik, Hacıcemil, Çaylarbaşı, Göçer, Esenli, Varlık, Kerpiçören ve Pınar mezralarında 2 Mart 2018 Cuma günü saat 06.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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