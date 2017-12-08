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Diyarbakır'ın 51 köyünde sokağa çıkma yasağı

Diyarbakır'ın Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçelerine bağlı 51 köy ve mezrada, bugün saat 05.00 ten itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

DHA | 08.12.2017 - 07:53..
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Valilik tarafından yasağa ilişkin yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz Lice, Kocaköy, Silvan, Hazro ve Kulp ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen BTÖ mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede BTÖ mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde [(Lice ilçesine bağlı olan; Dibekköy, Yolçatı, Çağdaş, Kayacık, Ortaç, Yalaza, Bağlan, Çavundur, Dolunay, Kabakaya, Tepe, Budak, Dallıca, Kutlu, Oyuklu, Türeli köyleri ve Sınır, Beğendik, Hacıcemil, Esenli, Çanak, Alataş, Kolbağı, Bakanlar, Kalkanlı, Kerpiçören, Göçer, Çaylarbaşı mezraları), (Kocaköy ilçesine bağlı olan; Boyunlu köyü ve Varlık mezrası), (Silvan ilçesine bağlı olan; Dolaplıdere köyü ve Alakuşak, Üçdirek, Ergeçiti, Erkenciler mezraları), (Hazro ilçesine bağlı olan; Koçbaba, Ormankaya, Çitlibahçe köyleri, Şahgeldi ve Güzdamı mezraları), (Kulp ilçesine bağlı olan; Taşköprü, Temren, Bayırköy, Demirli, Çukurça köyleri ve Kuyucak, Mevik, Aşağıpolat, Yukarıpolat, Keçiveren, Zümrütlü mezraları)]  08 Aralık 2017 Cuma günü saat 05.00’dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa uyulması, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

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