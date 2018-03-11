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Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

Hendek operasyonlarıyla PKK'dan temizlenen Sur'un İçkale Vadisi'nin yeni ve modern hali göz kamaştırıyor.

AA | 11.03.2018 - 17:20..
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Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

Terör dolayısıyla mağdur olan vatandaşların daha iyi ve daha sağlıklı konutlarda oturmalarını sağlamak için her türlü çaba gösteriliyor.

Terörden temizlenen ve yeniden inşa edilen Sur'un İçkale Vadisi'nin son görüntüsü görenlerin beğenisini kazanıyor.

5746 KONUT İNŞA EDİLECEK

Diyarbakır'da inşası başlayan 5 bin 746 konuttan bir kısmı tamamlandı. Sur İçkale Vadisi çevre düzenlemesi ile kültürel mirasın geleceğe aktarılması sağlandı.

TARİHİ DOKUYA ZARAR VERİLMİYOR

TOKİ, Diyarbakır'da sadece konut inşa etmiyor. Suriçi'nin tarihi dokusuna zarar verilmeden, geleneksel doku korunarak yeni bir yaşam alanı inşa ediliyor.

Peyzaj projesinde bölgenin değerleri ön planda tuttulurken, 9 bin yıllık geçmişe sahip bölge, tarihsel değerinin yanında Dicle Vadisi gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin de en önemli ekolojik koridorunun özel bir parçası konumunda.

KAYAPINAR'DA STAT

Kayapınar ilçesinde, 158 bin 353 metrekare alanda yapımı süren, Diyarbakır'ın yanı sıra bölgeye de hizmet verecek UEFA ve FIFA standartlarındaki 33 bin seyirci kapasiteli stat da tamamlanma aşamasına geldi.

UEFA ve FIFA standartlarındaki tamamlanma aşamasındaki modern stat, hem Diyarbakır’a hem de bölgeye yeni bir değer katacak.

İÇKALE'NİN ESKİ HALİ

Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

İÇKALE'NİN YENİ HALİ

Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

Diyarbakır'ın İçkale Vadisi yeni görüntüsüne kavuştu

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