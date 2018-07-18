Diyarbakır'ın köyleri konforlu yollara kavuşuyor

Diyarbakır'da DBP'li yönetim döneminde yıllarca altyapı ve yol hizmetlerinden mahrum kalan kırsal mahalleler, görevlendirme yapılan Büyükşehir Belediyesince yapılan sıcak asfalt çalışmasıyla modern yollara kavuşuyor.

İçişleri Bakanlığınca Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığına Cumali Atilla'nın görevlendirilmesinin ardından başlatılan çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, kent merkezi ve ilçelerin yanı sıra kırsal mahallelere de kaliteli hizmet sunmak için yoğun çaba gösteriyor. Geçen yıl 1420 kilometre yolu asfaltla buluşturan belediye bu yıl da 1300 kilometre köy yolunu asfaltlamayı planlıyor. Konforlu bir ulaşıma kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar yol çilesini sona erdiren belediyenin çalışmalarını takdir ediyor.

"BUGÜNLERE ŞÜKÜRLER OLSUN"

Yol çilesinin sona erdiği yerleşim yerleri arasında Kayapınar ilçesine bağlı Yolboyu, Kuyusırtı, Güleçoba, Esentepe, Han ve Cumhuriyet köyleri de bulunuyor. Esentepe köyü sakinlerinden Cebeli Dirkol yaptığı açıklamada, geçmişte yolların çok kötü durumda olduğunu söyledi.

Yolların kötü olması nedeniyle zarar gören araçlarını sürekli sanayiye götürmek zorunda kaldıklarını ifade eden Dirkol, "Yollarımıza daha önce iki defa normal asfalt yapıldı ancak onlar da 1-2 yıl ancak dayanıyordu. İlk defa buraya sıcak asfalt yapıldı." dedi.

Diyarbakır'da köyler konforlu yollara kavuşuyor İZLE



"YOL SORUNUMUZ KALMADI"

Önceden yolun sıkıntılı olması nedeniyle araçların lastiklerinin patladığını, kazaların meydana geldiğini dile getiren Dirkol, şu an ise çok rahatladıklarını aktardı. Dirkol, "Çok çileler çektik, çamur içinde yürüyorduk, bugünlere şükürler olsun. Yapanlardan Allah razı olsun. Gençler çok şanslı çünkü arada dağlar kadar fark var. İlk defa buraya sıcak asfalt yapıldı. Yol sorunumuz kalmadı." diye konuştu.

Osman Güçlü ise belediyeye görevlendirme yapıldıktan sonra hak ettikleri hizmetleri aldıklarını anlattı. Yollarının sıcak asfalta kavuşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Güçlü, "Kayyumdan önce istediğimiz hizmetleri alamıyorduk. Yol ve diğer isteklerimiz yerine gelmiyordu. Talep ettiğimizde, 'Yeterince para yok', 'Seneye bu konuyu ihaleye alırız' diyerek, bizi oyalıyorlardı. Kayyum atandıktan sonra ilk başta ulaşım noktasında sorunumuz çözüldü. Bir otobüs günde 7 sefer yapıyor buraya. Eskiden yollar kötü olduğu için araçlarımız arızalanırdı. Mahalleye yapılan otoban yolu gibi." dedi.

"ÇALIŞIYORUZ"

Yıllardır mahallelerine sıcak asfalt yapılmasını beklediklerine işaret eden Güçlü, şimdi ise bu ihtiyaçlarının karşılandığını vurguladı. Güçlü, "Yolu yapandan Allah razı olsun, çok güzel bir hizmettir. Herkes 'Demek ki hizmet yapılabiliyor.' diyor ve onlar da talep ediyor." değerlendirmesini yaptı. Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla da Diyarbakırlılara hak ettikleri hizmetleri sunduklarını bildirdi. Devletin imkanlarını, belediyenin kaynaklarını vatandaşın hizmetine sunduklarına dikkati çeken Atilla, "Göreve geldiğimiz ilk günden bugüne kadar hiç kimseyi ötekileştirmeden çalışıyoruz. Hizmetlerimizi adil ve tarafsız bir şekilde sürdürüyoruz. İnşa çalışmalarının yanı sıra sosyal belediyecilik hizmetlerini de yerine getiriyoruz. Bir belediyenin yapması gereken hizmetleri A'dan Z'ye hemşehrilerimizin talep ve ihtiyaçlarına göre yapıyoruz." diye konuştu.