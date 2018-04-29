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Diyarbakır'ın musiki geçmişi yayına dönüştü

Araştırma görevlisi Harun Korkmaz, 350 yıllık kaynaklardan yaptığı araştırmalarla Diyarbakırlı bestekarların sanat hayatlarını,ve eserlerine ait notaları bir kitapta derledi.

AA | 29.04.2018 - 13:33..
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Diyarbakır'ın musiki yönünün yansıtılmasına yönelik bir sempozyum vesilesiyle çalışma yürüten İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsünde araştırma görevlisi Harun Korkmaz, Sezai Karakoç, Cahit Sıtkı Tarancı, Süleyman Nazif gibi nice şairler, edipler, bilim adamlarının yetiştiği kadim kentin musiki hayatının zenginliğini Musiki'nin Diyarbekri adlı çalışmasında topladı.

Diyarbakır'ın musiki geçmişi yayına dönüştü

KİTAPTA ÖNEMLİ İSİMLERE YER VERİLDİ

Söz konusu yayında 17. ve 18 yüzyılda Diyarbakır'da yaşayan bestekarlardan Seyyid Nuh, Verdi Ahmed Çelebi, Çuvaldızzade İsmail Çelebi, Çemenzade Mehmed Çelebi, Şehla Mustafa Çelebi, Şeyhzade Ahmed Efendi, Seyyid Mahmud Çelebi, Yahya Çelebi, Zeynizade ve Diyarbekirli Emir Çelebi'nin eserlerine ilişkin bilgilere yer verildi.

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