taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.041
USD
3,5653
EURO
4,1506
ALTIN
142,72
PETR
50,5500

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Sur İlçesi Karpuzlu Köyü yakınlarında yol kenarına tuzaklanmış 2 bidon içerisinde bulunan, yaklaşık 100 kiloluk patlayıcı imha edildi.

26.07.2017 - 10:09
  1. Haberler
  2. Gündem

Diyarbakır'ın Lice ve Sur İlçeleri'nde ele geçirilen el yapımı patlayıcı ve uyuşturucu ile ilgili Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada,  Sur İlçesi Karpuzlu Köyü yakınlarında yol kenarına tuzaklanmış 2 bidon içerisinde, yaklaşık 100 kilo amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış el yapımı patlayıcı bulunarak, imha edildiği bildirildi.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

8 BİDON 6 ÇUVAL ESRAR

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; teröristle ve narko terörizmle mücadele kapsamında, operasyonel faaliyetlere devam edilmektedir. Bu bağlamda, Lice İlçesi Kayacık Jandarma Karakol Komutanlığı'nca tesis edilen yol kontrol noktasında görevli unsurlar tarafından 24 Temmuz 2017 Pazartesi günü saat 22.00 sıralarında beyaz renkli araçta yapılan kontrolde 8 jelikan bidon ve 6 çuval içerisinde toplam 214.9 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirilmiştir.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile ele geçirilen uyuşturucu maddesine el konulmuş, araç muhafaza altına alınmış, 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

100 KİLOLUK PATLAYICI

Öte yandan Sur İlçesi Karpuzlu köyü mülki sınırları içerisindeki karayolu kenarına teröristlerce mayın/EYP yerleştirildiğine ilişkin elde edilen istihbari bilgiye istinaden 25 Temmuz 2017 Salı günü saat 18.00'dan itibaren icrasına başlanılan operasyon sonucunda, toprağa gömülü vaziyette 2 adet jelikan bidon içerisinde yaklaşık 100 kilogram amonyum nitrat ve şeker kullanılarak hazırlanmış mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği tespit edilmiş olup, delil olabilecek bulgular muhafaza altına alınmış, anılan mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği patlayıcı madde imha timi tarafından yerinde tahrip edilmiştir" denildi.

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

Diyarbakır'ın Sur İlçesi kırsalında 100 kiloluk patlayıcı

İlginizi Çekebilir
Milli Savunma Bakanı Canikli Özbekistan'da
Bakan Canikli, Özbekistan'ın FETÖ'ye karşı tepki koyan ilk ülke olduğunu belirterek ülkede FETÖ faaliyetlerine izin verilmediğini söyledi.
Bakan Fakıbaba: Ciğer Urfa'da yenir
Ciğerin anavatanının Urfa olduğunu söyleyen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, "İnşallah ciğerin patentini alacağız" dedi.
İzmir'de depremleri araştırmak için hendek kazılacak
Dokuz Eylül Üniversitesi'nin hazırladığı proje TÜBİTAK'tan onay aldı. Proje; hendekler kazarak depremleri öngörme imkanı sunuyor.
PKK Rusya'dan yardım istedi
AK Parti ile MHP'nin PKK'yı bitirmek için ortak hareket ettiğini söyleyen Bese Hozat, Türkiye'ye yardımın kesilmesi gerektiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

ABD'den 3 ülkeye yeni yaptırım kararı

47
Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

Cengiz Ünder Roma'daki ilk golünü attı - İZLE

46
PKK Rusya'dan yardım istedi

PKK Rusya'dan yardım istedi

71
Hadise eş kriterini açıkladı

Hadise eş kriterini açıkladı

124
Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

Mescid-i Aksa'da namaz sonrası müdahale: 13 yaralı

47
Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

Mehmet Görmez'in yeni görevi için iki iddia

26
Asena Atalay Bodrum'da

Asena Atalay Bodrum'da

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM