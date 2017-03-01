Diyarbakırlı genç 13 yıl sonra ilk kez su içti

Diyarbakır'da yaşayan Bişar Özdemir'in 7 çocuğundan biri olan Kadri Özdemir, 14 yaşına kadar normal çocuklar gibi hayatını sürdürdü. Bir gün aşırı yorgunluk ve halsizlik şikayetleriyle hastaneye başvuran aile, Kadri'nin böbrek yetmezliği hastalığı olduğunu öğrendi.

Kadri'den önce bir çocuğunu yine böbrek yetmezliği nedeni ile kaybeden baba Bişar Özdemir, hastalığı süresince çocuğunun başından bir an olsun ayrılmadı.

ORGAN NAKLİ YAPILDI

Yaklaşık 3 hafta önce Kadri'nin babasıyla yaptığı "Baba bunca senedir bana bir böbrek bulamadın, artık sıkıldım" demesinin ardından Bişar Özdemir'in telefonu çaldı. Organ naklinde ilk sırada yer alan Kadri İçin, Malatya'dan bağış olduğunu duyan baba Özdemir, oğluyla birlikte apar topar Dicle Üniversitesi Hastanelerine gitti.

13 YIL SONRA İLK KEZ SU İÇTİ

Burada yapılan nakille tekrar hayata tutunan Kadri, odasına geçtikten sonra ilk iş olarak 13 yıl sadece uzaktan baktığı suyu yudumlamak oldu.

"NE SU İÇEBİLİYORDUM, NE YEMEK YİYEBİLİYORDUM"

Yaşadıklarıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki Kadri Özdemir, 13 yıldır diyalize bağlı yaşadığını ve bu süre zarfında suya hasret kaldığını söyledi. Hep acı çektiğini belirten Özdemir, "Ne su içebiliyordum ne doğru dürüst yemek yiyebiliyordum. Diyalize her girdiğimde ağlıyordum. Malatya'dan bir böbrek bağışı geldi. Ameliyatın ardından nakil yapıldı, şimdi doya doya su içebiliyorum, yemek yiyebiliyorum. Şu anda çok iyiyim. Ölümü beklerken, yaşama tutundum, çok mutluyum" dedi.