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Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

New York'ta pizza dükkanı zinciri olan Diyarbakırlı Hakkı Akdeniz, kalp krizi sonucu hayatını kaybeden "Prenses Leia" anısına pizza dağıttı.

AA | 28.12.2016 - 23:33
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi doğumlu "şampiyon" pizzacı Akdeniz, hayranı olduğu ünlü Hollywood yıldızı Carrie Fisher için New York'ta sahibi olduğu pizza dükkanlarının birinde ücretsiz pizza dağıtıp, pizza hamuru açma gösterisi gerçekleştirdi.

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Akdeniz'in, Manhattan'ın Soho semtindeki dükkanında gerçekleştirilen etkinliğe, Yıldız Savaşı hayranları özel kostümleriyle geldi.

Akdeniz, Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'ye geldiği ilk yıllarda Fisher'e pizza servisi yaptığını, hayranı olduğu ünlü yıldız için 48 saat içinde 10 bin pizza dağıtacağını belirtti.

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Akdeniz'in pizza hamuru açma gösterisi ve ücretsiz pizza dağıtımı etkinliğine ABD basını yoğun ilgi gösterdi.

ABD'deki hayatına Kanada'dan New York'a kaçak girerek başlayan Diyarbakırlı "pizza imparatoru" Akdeniz, evsiz, parasız ve aç kalarak büyük çileler çektiği New York'ta azmiyle 3 kez dünya "pizza şampiyonluğuna" ulaştı, yedi pizza ve bir taco dükkanı sahibi oldu.

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

Diyarbakırlı şampiyon pizzacı Prenses Leia'yı unutmadı

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