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Diz arkasındaki ağrının birçok nedeni var

Diz arkası ve önünde birçok ağrı meydana gelebilir. Bunu tedavi etmek için çeşitli basit yöntemler bulunuyor.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 12:54..
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Birçok kişinin sorunu diz ağrısının da çeşitli sebepleri var. Bu ağrıların tespiti için kesinlikle önce bir doktora başvurup nedeninin öğrenilmesi gerekiyor.

KAS GERİLEREK KRAMP OLUŞUR

Diz kısmında oluşan ağrılar çoğu zaman ayak kramplarına da neden oluyor. Spor nedeniyle veya aktivitenin fazla olmasından dolayı aşırı zorlanan kaslar gerilerek kramp oluşmasını sağlıyor.

Baker kisti de ağrılara neden olur. Başta ağrıya neden olmaz hatta hiç hissedilmez. Kist büyüdükçe tendonlara baskı yapar ve sinirleri etkiler.

DİZ AĞRISININ ÇEŞİTLİ NEDENLERİ VAR

Bunların yanı sıra kireçlenme, menisküs yırtıkları, ön çarpraz bağları yaraları (ACL), diz yan bağları yaraları ve derin ven trombozu gibi rahatsızlıklar da ağrıya neden olur.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ BASİT

Belirtilen rahatsızlıkları olan kişilerin uygulaması gereken belli başlı tedavi yöntemleri var. Bunların başında ayağı dinlendirme geliyor. Ardından ağrıyan bölgeye buz koyulmalı. Elastik bandajla bölgeye baskı da uygulanabilir. En son ise diz bir yükseltinin üzerine konularak ağrısı dindirilebilir.

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