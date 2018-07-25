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Diz kapağı kırılan sporcu yarışı bırakmadı

Fransa Bisiklet Turu'nda yarışan sporcu Philippe Gilbert, kontrolünü kaybederek uçurumdan düştü ve diz kapağını kırdı. Tüm bunlara rağmen yılmayan sporcu, son kalan 50 km'yi de bu şekilde bitirdi.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 13:17..
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Fransa'da devam eden bisiklet turu hemen hemen her gün ilginç bir olayla karşımıza çıkıyor. Dün çiftçilerin protestosunun ardından bugün de bir sporcunun kaza geçirmesi tura adeta damga vurdu.

Diz kapağı kırılan sporcu yarışı bırakmadı

DİZ KAPAĞINI KIRDI

Genç sporcu Philippe Gilbert, bisikletinin kontrolünü kaybederek yolun kenarında duran duvara çarptı. Çaprmanın etkisiyle uçurumdan aşağı yuvarlanan sporcu, diz kapağını kırdı.

Diz kapağı kırılan sporcu yarışı bırakmadı İZLE

Diz kapağı kırılan sporcu yarışı bırakmadı

SON 50 KM'Yİ BU ŞEKİLDE BİTİRDİ

Yaralanmasına ve diz kapağını kırmasına aldırış etmeyen sporcu yarışa devam etti. Bölümün bitmesine 50 kilometre kala yarışı sonlandıramama tehlikesiyle karşı karşıya kalan sporcu, bu şekilde yarışı sonlandırsa da turnuvadan çekildi.

Diz kapağı kırılan sporcu yarışı bırakmadı

"HER YERİMİ KIRDIM SANDIM"

Turun tamamlanmasının ardından açıklama yapan Philippe Gilbert, "Çok da kötü bir an değildi, ama 4 metre kadar düştüm sanırım. Bir sürü taş vardı. Yerde uzandığım anda 'her yerimi kırdım sanırım' diye düşündüm. İlk başta hareket etme hamlesinde bile bulunmadım. O kadar şanslıydım ki yardım çok çabuk geldi. Çok ağrım vardı. Dizim ağrıyordu. Daha sonrasında hiçbir yerimi kırmadığımı düşündüm ve devam ettim." diye konuştu. Ancak sporcu yaşadığı sakatlık nedeniyle turnuvaya veda etmek zorunda kaldı.

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