taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.906
USD
3,8027
EURO
4,6494
ALTIN
161,38
PETR
66,5700

Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar

Almanya'da Federal İdari Mahkeme, dizel araçların trafikten men edilmesine ilişkin kararını açıkladı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. Otomobil
Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar
Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Almanya'nın merakla beklenen dizel araç kararı bugün itibarıyla açıklandı. Alınan karara göre kent yönetimleri, istekleri doğrultusunda dizel araçların kente girmesine izin vermeyecek. Belediyeler, hiçbir başvuru gerekmeksizin bu kararı uygulayabilecek.

Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar

NİTRİK ASİT İDEAL SINIRI AŞTI

Artan hava kirliliği nedeniyle, nitrik asit oranının da yükselmesiyle Almanya'da yaşayanlar ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya. Havadaki nitrik asit oranının artmasına yaklaşık %75 oranla dizel araçların sebep olduğu biliniyor.

Nitrik asit, başta solunum yolları enfeksiyonları olmak üzere, akciğerlerde tahriş, zehirlenme, solunum organlarında kalıcı hasarlar gibi olumsuzluklara neden oluyor. Nitrik asit oranının artması sonucu Almanya'da kentlere belirli sınırlamalar getirildi.

Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Federal mahkemenin aldığı karara iki kent itiraz etti. Jüri değerlendirmesi sonucu iki kentin de itiraz reddedildi. Böylece, tüm kentlere dizel araçların trafikten men edilmesi serbestliğinin önü açılmış oldu.

Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLARA AYRICALIK

Almanya'da halihazırda trafikte çok sayıda dizel araç bulunuyor. Federal mahkemenin aldığı kararın uygulanması çok sayıda Alman vatandaşının da zor durumda kalması anlamına gelecek. Bunun önüne geçmek isteyen yerel yönetimler; polis otosu, itfaiye, ambulans gibi kamu hizmetine mahsus araçlara ayrıcalık tanımayı planlıyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Dizelden sonra benzinli motorun da fişini çektiler
Bir süre önce dizel motor üretimini durdurduğunu açıklayan Volvo, benzinli motor üretimini de sonlandırdığını açıkladı.
Jaguar, Tesla'nın tahtına göz dikti
Elektrikli otomobil kervanına katılmaya hazırlanan Jaguar, I-Pace modelini piyasaya sürmek için gün sayıyor.
Seat yeni modeli Arona'yı duyurdu
Son dönemde artan crossover segmenti ilgisine, Seat da kayıtsız kalmadı ve yeni Arona'yı tanıttı.
Dizel devri bitiyor, Fiat da bıraktığını açıkladı
Yakıt tasarrufu konusunda sürücülerin dostu, hava kirliliği konusunda da yerkürenin düşmanı olan dizel motorların devri bitiyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan

52
TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü

124
Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

Tuzla'daki anaokulunda öğrencileri aşağılayan görüntüler

102
Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak

106
Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli

51
Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya

57
Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı

185
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM