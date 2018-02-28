Dizel araçlara trafik yasağı getiren karar

Almanya'nın merakla beklenen dizel araç kararı bugün itibarıyla açıklandı. Alınan karara göre kent yönetimleri, istekleri doğrultusunda dizel araçların kente girmesine izin vermeyecek. Belediyeler, hiçbir başvuru gerekmeksizin bu kararı uygulayabilecek.

NİTRİK ASİT İDEAL SINIRI AŞTI

Artan hava kirliliği nedeniyle, nitrik asit oranının da yükselmesiyle Almanya'da yaşayanlar ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya. Havadaki nitrik asit oranının artmasına yaklaşık %75 oranla dizel araçların sebep olduğu biliniyor.

Nitrik asit, başta solunum yolları enfeksiyonları olmak üzere, akciğerlerde tahriş, zehirlenme, solunum organlarında kalıcı hasarlar gibi olumsuzluklara neden oluyor. Nitrik asit oranının artması sonucu Almanya'da kentlere belirli sınırlamalar getirildi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Federal mahkemenin aldığı karara iki kent itiraz etti. Jüri değerlendirmesi sonucu iki kentin de itiraz reddedildi. Böylece, tüm kentlere dizel araçların trafikten men edilmesi serbestliğinin önü açılmış oldu.

RESMİ HİZMETE MAHSUS ARAÇLARA AYRICALIK

Almanya'da halihazırda trafikte çok sayıda dizel araç bulunuyor. Federal mahkemenin aldığı kararın uygulanması çok sayıda Alman vatandaşının da zor durumda kalması anlamına gelecek. Bunun önüne geçmek isteyen yerel yönetimler; polis otosu, itfaiye, ambulans gibi kamu hizmetine mahsus araçlara ayrıcalık tanımayı planlıyor.