Dizel otomobil sayısı arttı

Türkiye'de 2007-2016 döneminde trafiğe kayıtlı dizel otomobillerin sayısı yaklaşık yüzde 400 artış göstererek 763 bin 946'dan 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.

Buna göre, 2007-2016 dönemini kapsayan dönemde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı yüzde 62 artışla 13 milyon 22 bin 945'ten 21 milyon 90 bin 424'e yükseldi. Yani bu dönemde trafiğe 8 milyon 67 bin 479 araç eklendi.

ARAÇ SAYISINDA ARTIŞ

En yüksek artış oranı yüzde 82 ile kamyonetlerde görülürken, 2007 yılında 1 milyon 890 bin 459 olan kamyonet sayısı, geçen yıl 3 milyon 442 bin 483'e ulaştı. Otomobillerin sayısı yüzde 75 artışla 6 milyon 472 bin 156'dan 11 milyon 317 bin 998'e yükselirken, araç sayılarındaki artış oranı minibüslerde yüzde 25, otobüslerde yüzde 16, kamyonlarda yüzde 13, motosikletlerde yüzde 50, traktörlerde ise yüzde 33 oldu.

DİZEL OTOMOBİLLERDE ARTIŞ

Dizel otomobillerin trafikteki oranında son 10 yılda önemli artış görüldü. Söz konusu oran 2007 yılında yüzde 11,8 iken, geçen yıl yüzde 33,6'ya ulaştı. Dizel otomobil sayısı 2007 yılında 763 bin 946 iken, 10 yılda yüzde 398 artarak geçen yıl itibarıyla 3 milyon 803 bin 772'ye yükseldi.

LPG'li otomobillerin trafikteki oranı son 10 yılda 28,2'den yüzde 39,2'ye çıkarkan, bu yakıt türündeki otomobil sayısı da 1 milyon 826 bin 126'dan yüzde 143 artışla 4 milyon 439 bin 631'e çıktı.