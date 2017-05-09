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Dizel otomobiller için toplatma kararı

İngiliz hükümeti aldığı yeni kararla, çevre sağlığını tehdit eden dizel otomobilleri toplatacağını açıkladı.

09.05.2017 - 10:55
  1. Haberler
  2. Otomobil

İngiltere'de dizel otomobil kullanıcılarını şok eden yeni karar açıklandı. Çevreyi kirlettiği öne sürülen ve egzoz emisyon testlerini geçemeyen araçlar toplanarak "araç değişim programı" kapsamında hurdaya ayrılacak.

Dizel otomobiller için toplatma kararı

TAMİR VE DEĞİŞİM ÜCRETLERİ HÜKÜMETTEN

Belli bir yaşın üzerindeki araçlar yeniden emisyon testlerine tabi tutularak bu testlerde başarısız olan araçların tamir edilebilir durumda olanları hükümet tarafından ücretsiz olarak tamir ettirilecek. Tamir edilemez durumda olanlar ise yine hükümet tarafından belli bir ödenek karşılığı satın alınarak hurdaya ayrılacak.

Dizel otomobiller için toplatma kararı

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN NEDENİ DİZEL ARAÇLAR

İngiliz hükümetine bağlı Çevre, Gıda ve Köy İşleri Dairesi tarafından yayınlanan raporda, ülkedeki çevre kirliliğine neden olan etkenlerin başında dizel araçların olduğu ifade ediliyor.

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