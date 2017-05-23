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Dizel skandalı kapsamında Mercedes’te arama

Stuttgart Savcılığı tarafından yürütülen emisyon skandalı kapsamında Mercedes’in dört ayrı eyaletteki 11 tesisinde arama yapıldı.

23.05.2017 - 17:12
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SAKSONYA VE AŞAĞI SAKSONYA'DA OPERASYON

Polis ve savcılık tarafından yapılan açıklamada Baden-Württemberg, Berlin, Saksonya ve Aşağı Saksonya eyaletlerindeki Mercedes Benz tesislerinde 23 savcı ve 230 polisin katıldığı operasyonla emisyon değerlerinde oynama iddialarına ilişkin delil aranıyor.

Dizel skandalı kapsamında Mercedes’te arama

MERCEDES DOĞRULADI

Alman basınına yansıyan haberlere göre, Mercedes dizel skandalı kapsamında gerçekleştirilen aramaları doğrularken, ayrıntı vermekten kaçındı. Bild gazetesi ise, soruşturmanın hedefinde üst düzey yöneticiler bulunmadığını yazdı.

Savcılık Mart ayında Mercedes çalışanları hakkında dizel skandalı kapsamında soruşturma yapılacağını duyurmuştu. Savcılıkla işbirliği yapılacağını açıklayan Mercedes, manipülasyon iddialarını reddediyor.

Dizel skandalı bir başka Alman otomobil devi olan Volkswagen’in 2015 yılında dünya çapında milyonlarca otomobilin emisyon değerlerini özel bir programla düşük gösterdiğinin ortaya çıkmasıyla gündeme oturmuştu.

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