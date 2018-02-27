Dizelden sonra benzinli motorun da fişini çektiler

Selman ÖZTÜRK / [email protected]

Konfor ve sağlamlık deyince akla ilk gelen markalardan olan Volvo, radikal bir karar aldı.

Volkswagen'in neden olduğu emisyon skandallarının hemen akabinde dizel motor üretimine veda ettiğini açıklayan Volvo, bundan böyle benzinli motor üretimine de devam etmeyecek.

MESAİNİN TÜMÜ ELEKTRİKLİ MOTORA HARCANACAK

Elindeki mevcut benzinli motorları kullanmaya devam edecek olan Volvo, AR-GE çalışmalarında mesainin tümünü elektrikli motorlar geliştirmek için harcayacak. Ayrıca Volvo yetkilileri bundan böyle her modelde mutlaka elektrikli motor seçeneğinin bulunacağını belirtti.

OTONOM SÜRÜŞ VE SIFIR KAZA RİSKİ

Eksenini tamamen geleceğin teknolojisine kaydıran Volvo, ayrıca otonom sürüş üzerine de çalışmalarını yoğunlaştırmış durumda. Kaza riskini sıfıra indirmek istediğini her seferinde vurgulayan marka, bununla ilgili geliştirdiği teknolojik donanımları da zamanla açıklayacak.