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FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı raporda, FETÖ’nün yayın organlarında yayınlanan dizi, film, reklam ve afişler incelendi

Ajanslar | 28.12.2016 - 04:39
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FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

Ergenekon davası, kaset operasyonu gibi gelişmelerin henüz kamuoyuna yansımadan televizyon dizilerinde işlendiği belirtildi. FETÖ’nün yayınlarıyla ilgili şu analizler yapıldı:

SAMANYOLU TV: En büyük başarısını ‘Sır Kapısı, Büyük Buluşma, Beşinci Boyut, Tek Türkiye, Kollama, Şefkat Tepe, Küçük Gelin, Çınarın Gölgesinde, Nizama Adanmış Ruhlar Ekip-1 ve Sungurlar, Ötesiz İnsanlar’ adlı dizileriyle yakalamıştır. ‘Sır Kapısı’, kitlelerde bıraktığı tesirle dikkat çekmiştir.

FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

ŞEFKAT TEPE: Dizide Peygamber Efendimizin ‘ışık huzmesi halinde kamyon kasasında canlandırılması’, infial uyandırmıştır.

ÖNCE SENARYODA: MHP’ye yapılan kaset operasyonunu (120. bölüm) ve Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’ün yetkilerinin alınmasını (121. bölüm), Ergenekon davasını işleyen ‘Kollama’ dizisinde, bu hâdiseler vukuundan önce konu edinilmiştir.

FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

TWEET BOMBARDIMANI: 30 Ocak 2014’te, Fethullah Gülen’e ait olduğu iddia edilen ve ‘tweet’leri ikiye katlayın’ ifadesinin yer aldığı ses kayıtları Youtube’a yüklenmiştir. PDY mensuplarının adeta bir ibadet şuuruyla her akşam en az 2 saatlerini tweet atmaya ayırdıkları tespit edilmiştir.

ZAMAN GAZETESİ: Gazete satış adedi 2001’de 200 binlerde iken, 2006’da 630 binlere, 2012’de 1 milyonun üzerine çıkmıştır. 2013 ve 2014 yıllarından itibaren düşüş olmuştur.

REKLAMDAKİ SUBLİMİNAL MESAJ: 2013’te dershaneleri kapatma hazırlığı üzerine Zaman gazetesi, AK Parti Hükümeti’ni bu kararından vazgeçirmek için kampanya başlatmıştır. ‘Zaman Kardeşlik Zamanı’ reklamında gizlenen subliminal mesaj üzerinde durulmalıdır. Görünüşte barış, kardeşlik mesajı veren reklam dikkatli incelendiğinde, saldırgan tarafı temsil eden kişinin kavgadaki görüntüsü ile dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’ın o günlerde ısrarla basında yer verilen sinirli bir anına ait fotoğrafın benzerliği dikkat çekicidir.

FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

BILLBOARDDAKİ ‘GÜLEN’: Aynı günlerde billboardlar için hazırlanan reklamda, bir asker ve bir sivil Zaman gazetesini birlikte tutmaktadır. Askerin tuttuğu sayfada ‘Bir ihtimal daha var’, sivil vatandaşın tuttuğu sayfada ise ‘Ne gerek var kavgaya’ yazmaktadır. Bu sayfayı tutan kişinin Gülen’e benzerliği dikkat çekicidir.

DARBE GİRİŞİMİNDEN 9 AY ÖNCE: 5 Ekim 2015 tarihli ‘Sükûtun Çığlığı’ isimli reklam filminde sirenler çalmaktadır. Arkasından gülen bir bebek görülmektedir. Bu reklamın 15 Temmuz darbesinden 9 ay 10 gün önce yayınlanması doğum sancısına işaret ettiği yorumuna sebep olmuştur.

FETÖ'nün dizi ve reklamları Darbe Komisyonu'nda raporlanıyor

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