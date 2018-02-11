taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.590
USD
3,8225
EURO
4,6841
ALTIN
161,57
PETR
62,5800

Diziler kılıç üretimini arttırdı

Dizilerde kullanılan kılıçların aynısını yapan Bursalı ustaların kılıçları büyük rağbet görüyor. Bazıları ise Bursa'da üretilen kılıçları özel günlerde hediye etmek üzere satın alıyor.

İHA | 11.02.2018 - 11:59..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Osmanlı'da yeniçeri ocağı kaldırılıncaya kadar ordunun kılıç ihtiyacını karşılayan Bursa'da, unutulmaya yüz tutan kılıç sanatı, son yıllarda ekranlarda boy gösteren tarihi diziler sayesinde altın çağını yaşıyor.

Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinden ve yurt dışından Bursalı ustalara sipariş yağıyor. Kılıçlar 500 ila 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla alıcı buluyor.

Diziler kılıç üretimini arttırdı

Bursalı kılıç imalatçıları ise eskiden tezgahın altında toz tutup kimsenin sormadığı kılıçları bugün şık vitrinlerde teşhir edip müşterilerin beğenisine sunuyor. Farklı şehirlerden kılıç almak için meraklıları Bursa'ya geliyor. Bursalı kılıç ustaları, yaptıkları modelleri sosyal medyada paylaşıp, beğenenlere kargoyla gönderiyor.

Diziler kılıç üretimini arttırdı

"SİPARİŞLERİ YETİŞTİRMEKTE ZORLUK ÇEKİYORUZ"

Tezgah altında tozlanıp kimsenin sormadığı Bursa kılıçlarının bugün büyük rağbet gördüğünü ifade eden bıçakçı Aziz Şen, "Son yıllarda unutulmaya yüz tutan Bursa kılıcı büyük rağbet görüyor. Buna en büyük sebep ise reytingi yüksek diziler. İşler o kadar çok arttı ki kılıç siparişlerini yetiştirmekte zorluk çekiyoruz. Eskiden kimse sormazdı. Kılıçlar tezgah altında tozlanırdı. Ürettiğimiz kılıçları satmak için özel showroom açtık. Gelen müşteriler buradan beğendiği kılıcı alıp gidiyor. Bursa kılıçlarına Türkiye'nin birçok vilayetinden talep var. Yurt dışından da talepler oluyor. Kılıçları işçilik ve kullanılan malzemesine göre 500 ile 4 bin lira arasında değişen fiyatlarla satıyoruz." dedi.

Diziler kılıç üretimini arttırdı

Diziler kılıç üretimini arttırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

Afrin şehidinin ateşi Gaziantep’e düştü

133
Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

Zeytin Dalı Harekatı'nda 22. gün: 11 şehit 11 yaralı

141
Afrin'den acı haber: 1 şehit

Afrin'den acı haber: 1 şehit

83
Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

Tolga Çevik şehitler nedeniyle Tolgshow'u yayınlatmayacak

149
Rusya'dan İsrail uyarısı

Rusya'dan İsrail uyarısı

28
ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

ABD, İran hedeflerine saldıran İsrail'e sahip çıktı

43
Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

Kahraman şehit Albayrak'ın kızından duygusal mektup

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM