Djuna Barnes'in 'Geceyi Anlat Bana' kitabı raflarda

Geceyi Anlat Bana, okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır. Jeanette Winterson’ın “içinde bir incinin eridiği kadehten şarap içmek gibi” sözleriyle nitelediği okuma eylemi bir esrimeye dönüşür.
Düşkünlerin, fahişelerin, müptelaların, hayal ve gerçek arasında salınırken ruhu arafta kalıp acı çekenlerin, gecenin mahremiyetine sığınanların hikâyesini belleklere kazıyan bu lirik metin, dönemin bohem hayatının atmosferini yansıtma kabiliyetiyle tarihten sisli bir kesit sunuyor.
Djuna Barnes
Ünlü yazar 1982'de hayatını kaybetti.
Yazar: Djuna Barnes
Yayınevi: Sel Yayınları
Çevirmen: Aslı Biçen
Baskı yılı: 2018
Türü: Roman
Syf: 174
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