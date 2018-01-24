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Djuna Barnes'in 'Geceyi Anlat Bana' kitabı raflarda

Amerikalı modernist yazar Barnes'in kitabı, Sel Yayınları etiketiyle kitapseverlerle buluştu.

Haber Merkezi | 24.01.2018 - 09:43..
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Geceyi Anlat Bana, okuru kendine has rayihasıyla sarhoş eder, ıstırabın derinlerinden bir inci çıkarır. Jeanette Winterson’ın “içinde bir incinin eridiği kadehten şarap içmek gibi” sözleriyle nitelediği okuma eylemi bir esrimeye dönüşür.

Djuna Barnes'in 'Geceyi Anlat Bana' kitabı raflarda

Düşkünlerin, fahişelerin, müptelaların, hayal ve gerçek arasında salınırken ruhu arafta kalıp acı çekenlerin, gecenin mahremiyetine sığınanların hikâyesini belleklere kazıyan bu lirik metin, dönemin bohem hayatının atmosferini yansıtma kabiliyetiyle tarihten sisli bir kesit sunuyor.

Djuna Barnes'in 'Geceyi Anlat Bana' kitabı raflarda

Djuna Barnes

Ünlü yazar 1982'de hayatını kaybetti.

Yazar: Djuna Barnes

Yayınevi: Sel Yayınları

Çevirmen: Aslı Biçen

Baskı yılı: 2018

Türü: Roman

Syf: 174

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Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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