DNS Forum 2018'de 'Nokta İstanbul' damgası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin alan adı projesi Nokta İstanbul’un yükselişi alan adı sektörünün öncü kuruluşlarının dikkatini çekiyor. 25-26 Nisan’da Ankara’da düzenlenen Ortadoğu DNS Forum, alan adı sektörünün uzmanlarını bir araya getirdi. Alan adı pazarındaki son gelişmelerin tartışıldığı foruma Nokta İstanbul’un kısa zamanda yakaladığı başarı damga vurdu.

ICANN tarafından düzenlenen toplantıya geoTLD olarak nitelendirilen coğrafi alan adlarının merkezi kayıt kurumları, üst düzey alan adlarının alt yapı servis sağlayıcıları, CEO’lar, akademisyenler, hukukçular ve alan adı sektörünün uzmanları katıldı.

“NOKTA İSTANBUL BİZİM GURURUMUZ”

Açılışta konuşma yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, “Nokta İstanbul yerel alan adı uzantımız olarak bizim gururumuzdur” dedi. Yeni üst düzey alan adlarıyla ilgili son verilerin değerlendirildiği forumda Nokta İstanbul’un kayıt operatörü İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki MEDYA AŞ Genel Müdürü Abdurrahman Tığ, “Nokta İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin vizyon projelerinden biri. İstanbul’u dijital dünyada küresel bir güç haline getirmek hedefiyle yola çıktık. İstanbul olarak şehir alan adları sıralamasında zirvede olmayı amaçlıyoruz” diye konuştu. Viyana ve Moskova coğrafi alan adlarının da değerlendirildiği oturumda ICANN’in üst düzey yetkilileri, pazar lideri şirketlerin CEO’ları da sunumlar gerçekleştirdi.

"DÜNYADA 95 MİLYON COĞRAFİ ALAN ADI KAYDEDİLDİ"

Viyana ve Köln gibi Avrupa şehirlerinin üst düzey alan adları .wien ve .koeln’in yönetiminden sorumlu Ronald Schwaerzler de forumda tecrübelerini paylaştı. Coğrafi alan adlarının ait olduğu yerin kültürünü yansıtması açısıdan çok önemli olduğunu vurgulayan Schwaerzler, coğrafi alan adlarının daha da çoğalacağını söyledi. Forumda bir diğer dikkat çeken sunum, alan adı sektörünün önde gelen şirketlerinden Neustar’ın Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Muhammede Zeidan’ın oldu.

Üst düzey alan adları ile ilgili istatistiki verileri paylaşan Zeidan 2012 yılında pazarda sadece 20 jenerik üst düzey alan adı mevcutken, 6 yılda bu sayının 1250’ye ulaştığı bilgisini verdi. Zeidan, dünyadan 95 milyon coğrafi üst düzey alan adının kaydedildiğini söyledi.

“NOKTA İSTANBUL” BİLGİ NOTLARI

- İlk şehir alanlarından biri olan “.istanbul” ve “.ist” alan adı sistemine yeni coğrafik üst-düzey alan olarak Temmuz 2015’de tanımlandı, 2016’da satışa sunuldu.

- Türkiye’nin ilk yerel domain uzantısı.

- Dünya’da New York, Londra, Tokyo, Berlin, Amsterdam gibi domain uzantıları ile yarışıyor.

- Şimdiye kadar yaklaşık 25 bin satış gerçekleşti.

- Dünya’daki diğer coğrafi alan adları sıralamasında 6’ıncı sırada yer alıyor.

- Satın alanlara hediye olarak web sitesi de verilecek.

AVANTAJLARI

Online olarak İstanbul’dan arsa almak gibidir.

- Lokasyonunuzu en kolay yoldan belirtmeyi,

- İnternette görünürlüğünüzün artmasını,

- İstanbul’un marka gücünden faydalanmayı,

- Yeni gelir kaynağı, iş fırsatları,

- İnovasyonu desteklemeyi (e-devlet uygulamaları, halk ile dinamik iletişim, local ve global marka sahipleri),

- Şehir portallerı ile artan turizm ve navigasyonu (Kultur.istanbul, muze.istanbul, hotel.istanbul vb.) sağlar.

AYRICA

“.ist” ve “.istanbul” alan adı uzantıları .com ve .net’in aksine yeni, güvenilir ve dinamik bir alan adı sunar.

- Arama motorlarında sizi üst sıralara taşır.

- İstanbul’da ticaret yaptığınızı ziyaretçilerinize bildirir.

- “.ist” ve “.istanbul” alan adı sayesinde dijital kimliğinizi kalıcı, kısa ve hatırlanabilir isimler ile oluşturabilirsiniz.

- Kişisel web sitenizi, bloğunuzu oluşturarak projelerinizi, eserlerinizi ve yeteneklerinizi ön plana çıkacağınız bir platform kazanabilirsiniz.

- İsminizden oluşan mail adresine sahip olabilirsiniz. (Ör: [email protected]hmetyilmaz.istanbul)