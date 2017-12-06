Doany: Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışıyoruz

Türkiye’nin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom’un CEO’su Dr. Paul Doany, göreve geldiği Eylül 2016’dan bu yana Türk Telekom’da gerçekleştirdikleri değişim ve dönüşümle, Türkiye ekonomisine değer katacak önemli adımlar attıklarını söyledi. Türkiye’nin beklentilerin üzerinde büyüdüğü 2017’nin 9 aylık döneminin, Türk Telekom için de oldukça başarılı geçtiğini kaydeden Doany, “Çift haneli büyümeyi sürdürdüğümüz 2017’nin ilk 9 ayında Türk Telekom olarak büyüme öngörümüzü ve yatırım miktarımızı yukarı yönlü revize ettik. Yüksek teknolojiyi ülkenin en ücra köşelerine kadar götüren altyapı yatırımlarımızı hayata geçirdik, AR-GE faaliyetlerimizle yeni nesil teknolojilere odaklanırken, bir yandan da büyüme potansiyeli olan genç şirketlere yatırım yaptık. Tüm gücümüzle Türkiye’yi geleceğe bağlamak için çalışıyoruz. Ana hedefimiz, Türkiye’ye değer katarak büyümemizi sürdürmek.” dedi.

1,25 MİLYAR LİRALIK NET KÂR

Türk Telekom’daki ikinci döneminin ilk yılının faaliyetlerini anlatmak üzere bir basın toplantısı düzenleyen Doany, 2017’nin 9 aylık finansal sonuçlarını ve şirketin 5 yıllık stratejik plan çerçevesinde belirlenen gelecek vizyonunu paylaştı. 2017’nin 9 aylık finansal rakamlarının, Türk Telekom’da Eylül 2016’da başlatılan dönüşümün olumlu sonuçlarını net bir şekilde ortaya koyduğunu belirten Doany, “Türk Telekom bu dönemde hedeflerinin de üzerinde yıllık bazda yüzde 12 büyüdü. Özellikle internet, mobil ve TV pazarından gelen büyüme ile Eylül 2016-Eylül 2017 arasındaki 12 aylık süreçte 2 milyon net abone kazandı. Bu 2008’deki halka arzdan bu yana elde ettiğimiz en büyük 12 aylık net abone kazanımı ve en yüksek büyüme oranı. Kârlılıkta da ciddi bir artış yakaladığımız 2017’nin 9 aylık döneminde 1,25 milyar TL net kâr elde ettik. 40,5 milyonu aşkın abonemizle ülkenin lider bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi olmanın sorumluluğu ile kaliteli ürün ve hizmet sunmaya devam ettik.” diye konuştu.

TÜRK TELEKOM'UN 5 YILLIK STRATEJİK PLANI

Toplantıda Türk Telekom’un 5 yıllık stratejik planına ilişkin ipuçlarını da paylaşan Doany, “Pek çok telekom şirketinin üçer yıllık stratejik planlar hazırladığı bir dönemde, biz Türk Telekom olarak 5 yıllık bir stratejik plan hazırladık. Bu, Türkiye’nin geleceğine, şirketimizin pozisyonuna ve büyüme potansiyeline olan güvenimizin bir göstergesi. Türkiye’nin, sektörün ve Türk Telekom’un koşullarına uygun, sürdürülebilir ve gerçekçi hedefler koyduğumuz 5 yıllık stratejik plan kapsamında şirketimiz, iki önemli alana odaklanacak. Bir yandan ülkemizdeki her bireyin günlük hayatına dokunan yeni ürün ve hizmetlerimizle kitlesel pazarda kârlı büyümemizi sürdüreceğiz. Bir yandan da uluslararası iş birlikleri ve iştiraklerimizin de sağladığı sinerjiyle AR-GE’ye daha fazla odaklanacağız. Akıllı şehirler ve geleceğin teknolojilerine daha fazla yatırım yapacağız. Böylece geliştirdiğimiz katma değeri yüksek çözümlerimizle Türkiye’nin en iyi şirketlerinin dijital dönüşümüne liderlik etmeyi planlıyoruz.”





ÜLKE KALKINMASI İÇİN SABİT İNTERNETTE VE MOBİLDE BÜYÜME

5 yıllık stratejik plan kapsamında Türk Telekom’un önümüzdeki dönem büyümesinde sabit internet ve mobilin önemli bir yer tutacağını anlatan Doany, “Türkiye’nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesinde internetin kilit bir rolü bulunuyor. Bu kapsamda kitlesel pazarda sabit internette büyümeye daha fazla odaklanacağız. Gelecek internette ve Türkiye’nin yüzde 98’ini kapsayan altyapı yatırımları ile Türk Telekom bu konuda oldukça avantajlı bir konumda. Dolayısıyla internet ve mobilde daha hızlı büyüyeceğimiz bir döneme giriyoruz. Mevcut altyapımızı kullanarak daha uygun koşullarda internet hizmetini, daha fazla sayıda eve ulaştırmayı hedefliyoruz. Ciddi bir maliyet avantajı yakalayacağımız bu alanda Türkiye’de yüzde 48 seviyelerinde olan internet penetrasyonunu yüzde 70’lerdeki AB ülkeleri seviyelerine yükseltilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Mobil pazarı da bizim için önemli bir büyüme alanı olarak görüyoruz."





"ÜLKE EKONOMİSİNE DEĞER KATMAYI SÜRDÜRECEĞİZ"

Ayrıca Doany, "Mobil abonelerimize uygun fiyatla TİVİBU üyesi olma fırsatı da sunarak hem mobilde hem de TV pazarında büyüyerek, mobilde frekans pazar payımıza uyumlu olacak şekilde yüzde 30’un üzerinde pazar payına ve halihazırda ikinci olduğumuz TV pazarında beş yıl içerisinde liderlik pozisyonuna ulaşma gayretindeyiz. Bizi diğer şirketlerden ayıran ve gelecekte de büyümemizde büyük bir fark yaratacağına inandığımız önemli bir diğer özelliğimiz de, uzun zamandır geleceği parlak genç şirketlere yatırım yapmamız. Bu kapsamda geçmişte Argela, Innova ve Sebit’e yaptığımız yatırımların bugün meyvelerini topluyoruz. Bugün küçük şirketlere yaptığımız yatırımların da olumlu sonuçlarını önümüzdeki dönemde daha fazla göreceğimize inanıyorum. Geleceğin şirketlerine yatırım yaparak hem Türk Telekom’a hem de ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğiz.”

TÜRK TELEKOM HAKKINDA

176 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Türk Telekom, Türkiye’nin ilk entegre telekomünikasyon operatörüdür. Müşterilerin hızla değişen iletişim ve teknoloji ihtiyaçlarına en güçlü ve en doğru şekilde cevap verebilmek amacıyla 2015 yılında Türk Telekomünikasyon A.Ş., Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ve TTNET A.Ş. tüzel kişiliklerini mevcut şekliyle muhafaza ederek ve tabi oldukları mevzuat ve regülasyonlara tamamen uyarak, “müşteri odaklı” ve entegre bir yapıya geçmiştir. Bireysel ve kurumsal hizmetler alanında geniş hizmet ağı ve zengin ürün çeşitliliğine sahip olan Türk Telekom, Ocak 2016 itibarıyla mobil, internet, telefon ve TV ürün ve hizmetlerini ‘Türk Telekom’ tek marka çatısı altında bir araya getirmiştir.

“Türkiye’nin Çoklu Oyuncusu” Türk Telekom, 30 Eylül 2017 itibarıyla 13,4 milyon sabit erişim hattı, 9,4 milyon genişbant ve 19,2 milyon mobil aboneye hizmet vermektedir. Türk Telekom Grubu şirketleri Türkiye’yi yeni teknolojilerle buluşturma ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini hızlandırma vizyonuyla, 81 ilde 33.095 çalışanıyla hizmet vermektedir.

Türk Telekomünikasyon A.Ş., PSTN ve toptan genişbant hizmetlerini sunmakta olup, mobil operatör Avea İletişim Hizmetleri A.Ş., perakende internet hizmeti , IPTV, Uydu TV, Web TV, Mobile TV, Smart TV Hizmetleri sağlayıcısı TTNET A.Ş., Televizyon yayıncılığı ile isteğe bağlı yayıncılık (VOD) hizmetleri sağlayıcısı Net Ekran Şirketleri, yakınsama teknolojileri şirketi Argela Yazılım ve Bilişim Teknolojileri A.Ş., BT çözüm sağlayıcısı Innova Bilişim Çözümleri A.Ş., çevrimiçi eğitim yazılımları şirketi Sebit Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş., çağrı merkezi şirketi AssisTT Rehberlik ve Müşteri Hizmetleri A.Ş., toptan veri ve kapasite servis sağlayıcısı Türk Telekom International ve iştiraklerinin yüzde 100'üne sahiptir.

