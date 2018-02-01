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Doç Dr. Uğur Gündüz'den yeni kitap

Akademisyen Gündüz'ün 'Osmanlı'dan Günümüze Basın ve Modernleşme' adlı kitabı raflarda yerini aldı.

Haber Merkezi | 01.02.2018 - 11:59..
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Daha önce "İletişim ve Modernleşme" dizisinin "Karşılaştırmalı Yaklaşımlar" alt başlığının taşıyan ilk cildinin editörlüğünü yapan İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Uğur Gündüz'ün, "Osmanlı'dan Günümüze Basında Modernleşme" adlı kitabı İmge Yayınevi'nden çıktı.

Basında Batılılaşma Tasarımı: Kavramlar ve Gelişim Süreci", "Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Basın ve Batılılaşma Hareketleri" ve "1980’den Günümüze Basında Batılılaşma Tasarımı ve Sonuçları" başlıklı üç bölüm yer alıyor.

Doç Dr. Uğur Gündüz'den yeni kitap

Basın ve modernleşme ilişkisinin geçmişten günümüze geldiği noktayı anlatmayı amaç edinen çalışmada, konuya ilgi duyan araştırmacılar için önemli tarihsel ve sosyolojik verileri aktarılıyor.

Doç Dr. Uğur Gündüz'den yeni kitap

Doç. Dr. Uğur Gündüz

TÜRK BASININ KAPSAMLI TARİHİ

Kitap, Türkiye’nin modernleşme sürecine ait karşılaştırmalı dönemsel analizleri okuyucularına özgün bir yorumla sunma iddiası taşıyor. Ayrıca şekiller listesinin bulunduğu kitapta, Türk basın tarihinin önemli anları, Türk basınındaki kalıp sözler ve belli yıllara ait gazete tirajları da okuyucuya sunuluyor.

Yazar: Uğur Gündüz

Yayınevi: İmge Yayınevi

Türü: İnceleme, araştırma

Dili: Türkçe

Syf: 372

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İmge.com.tr

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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