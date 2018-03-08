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Doçent doktorla profesörün moleküler biyoloji kavgası

Moleküler biyoloji cihazında spektrofotometrenin kullanımı, Doçent Doktor Özakar ile Prof. Doktor Çetin arasında kavgaya neden oldu. Yaşanan kavga karakolda son buldu.

DHA | 08.03.2018 - 10:58..
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Doçent doktorla profesörün moleküler biyoloji kavgası

5 Mart'ta Erzurum'un Yakutiye ilçesinde bulunan Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki Eczacılık Fakültesi'nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Rukiye Sevinç Özakar, fakültede herkesin yararlandığı moleküler biyoloji cihazı spektrofotometrenin kullanımıyla ilgili konuşuyordu.

ARAYA POLİS GİRDİ

Özakar, bu konuşma sırasında çıkan tartışmada Anabilim ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Meltem Çetin'in, kendisini yakasından tutup, tartakladığını ve hakaret ettiğini ileri sürdü.

2 kadın öğretim üyesi arasında çıkan kavga üzerine, olay yerine polis ekipleri geldi. Kavga sırasında derste olan öğrenciler ise olayı pencereden izledi.

Doçent doktorla profesörün moleküler biyoloji kavgası

HASTANEYE GİTTİ

Fakülte binasından ağlayarak, çıkan Yrd. Doç. Dr. Özakar, aynı zamanda eşi olan fakültenin araştırma görevlisi Emrah Özakar ve polisler tarafından rapor almak üzere Palandöken Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanenin acil servisinde de gözyaşlarına hakim olamayan Yrd. Doç. Dr. Özakar ile eşi, burada açıklama yapmak istemedi.

PROF. "İFTİRA" DEDİ

Prof. Dr. Çetin ise iddiaların iftira ve şer olduğunu öne sürerek, hukuki süreç başlatıldığı için konuşamayacağını, mahkeme sonunda kimin doğru söylediğinin ortaya çıkacağını belirtti.

GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI İNCELENİYOR

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, görgü tanıklarının ifadelerine başvurup, tartışmanın çıktığı alandaki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

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