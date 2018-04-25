Doçentlik için son başvuru 30 Nisan

Doçentlik başvuruları öncelikle Doçentlik Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden elektronik olarak yapılacak, sonrasında başvuru dilekçesi ve eklerinden oluşan başvuru dosyası Üniversitelerarası Kurul’a posta veya kargo yoluyla ya da elden teslim edilecek.

ARANAN ŞARTLAR

Bir lisans diploması aldıktan sonra, doktora ile tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık unvanını veya Üniversitelerarası Kurul’un önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulu’nca tespit edilen belli sanat dallarının birinde yeterlik kazanmış olmak gerekiyor.

YABANCI DİLDE 55 PUAN KOŞULU

YÖK tarafından belirlenen merkezî bir yabancı dil sınavından en az elli beş puan veya uluslararası geçerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından buna denk bir puan almış olmak; doçentlik bilim alanının belli bir yabancı dille ilgili olması halinde ise bu sınavı başka bir yabancı dilde vermek lazım.

Üniversitelerarası Kurul'un (ÜAK) görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından her bir bilim veya sanat disiplininin özellikleri dikkate alınarak belirlenecek yeterli sayı ve nitelikte özgün bilimsel yayın ve çalışmalar yapma şartlarını aranıyor.