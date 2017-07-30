DocP Başkanı Zimmerman: Dünya İsrail'e yeter artık demeli

Hollanda'da faaliyet gösteren Filistin Hizmetler ve Araştırma Merkezi (DocP) Başkanı Sonja Zimmerman, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"İSRAİL, MESCİD-İ AKSA'YI YAVAŞÇA İŞGAL EDİYOR"

Zimmerman, Mescid-i Aksa'nın kapatılması ve etrafından yaşanan olaylar için çok üzgün olduğunu belirterek, "İsrail yıllardır yavaş yavaş Mescid-i Aksa etrafında yasaklar getirerek sınırlar koymaya başladı. İsrail, bu yasaklarla birlikte kendi askerlerini arzuları olan Mescid-i Aksa etrafında konuşlandırarak söz sahibi olduklarını gösterip o bölgeyi kendilerine mal etmek istiyor. İsrail, yıllardır saldırgan bir şekilde Filistin halkına zulüm ediyor." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL, HEDEFİNE ADIM ADIM YAKLAŞIYOR"

İsrail'in varlığını genişletmek için arayışlar içerisinde olduğunu ve Filistinlilere ait bölgelerde hegemonya elde etme yolunda ilerlediğini kaydeden Zimmerman, "Hedefine, Mescid-i Aksa'yı ihlal ederek, altında kazı çalışmaları yaparak ve yasa dışı yerleşim planları ile oradaki Filistinlileri kovarak adım adım yaklaşıyor. İsrail'in yaptığı bu eylemler, agresifleşerek işgal etme eylemidir." diye konuştu.

"DÜNYA YETER ARTIK DEMEDİKÇE.."

Birleşik Milletler (BM) gibi uluslararası kurumların İsrail'in durdurulmasında zayıf kaldığını savunan Zimmerman, şunları söyledi:

"BM, İsrail'in eylemlerine karşı karar üstüne karar alıyor ama İsrail bu kararları yok sayarak BM'yi antisemitizmle suçluyor. BM üyeleri alınan bu kararlara destek çıkmaz ve mücadele etmezse bazı insani yardımların dışında BM kendi başına bir şey yapamaz. Eğer uluslararası toplum, 'yeter artık, buraya kadar' demez ise İsrail'in zulmü sona ermeyecektir."