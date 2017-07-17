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"Doctor Who"da doktor rolünü ilk kez bir kadın oynayacak

BBC yapımı bilim kurgu dizisi Doctor Who, yapılan çağrıları dikkate alarak yeni sezonda doktor karakterini ilk kez bir kadın oyuncuya verdi.

17.07.2017 - 09:12
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Büyük bir hayran kitlesine sahip olan "Doctor Who" dizisinin 2013 yılından beri Peter Capaldi’nin üstlendiği başrolünü artık Jodie Whittaker'ın canlandıracağı açıklandı.

Uzun süredir devam eden dizi de birçok değişim oldu ama en büyük değişiklik belki de doktoru bir kadının canlandırması olacak.

Son yıllarda başarılı yapımların başrollerinde kadın oyuncuların da olması “Doctor Who”daki bu değişiklik için de umut veriyor.

“FARKLI AMA KORKUTUCU BİR DEĞİŞİM DEĞİL”

Dizinin yeni başrol oyuncusu Whittaker, "Doctor Who hayranları birçok değişimden geçti, bu sadece yeni, farklı bir değişim, ama korkutucu bir değişim değil. İnsanların ne olup ne olamayacağını söyledikleri bir kutuya hapsolmak istemeyen, aksine sürekli olarak kendini zorlamak isteyen bir feminist, kadın, oyuncu ve insan olarak söylemeliyim ki bu çok yorucu bir his." dedi.

Doctor Who'da doktor rolünü ilk kez bir kadın oynayacak VİDEO

“DOKTORU OYNAMAK BENİM İÇİN BİR ONUR”

Daha önce “Black Mirror” dizisinde oynadığı karakterle de dikkat çeken Jodie Whittaker, "Bu efsane yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

"Doktoru oynamak benim için bir onur." diyen Whittaker, Doktor'un "umudu" temsil ettiğini vurguladı.

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