Doğa harikası Yerköprü Şelalesi’ne ziyaretçi akını

İlçeye bağlı Evren Mahallesi’nde 2015 yılında asma köprü ve çevre düzenlemesi yapılan Yerköprü Şelalesi doğayla içi içe tatil yapmak isteyenlere vadiden akan duru ve berrak suyuyla etkileyici bir görünümle beğeni kazanıyor.

Uzmanların yaptığı araştırmaya göre, 110 milyon yıl önce kretose yaşlı kireçtaşlarının faydalanması sonucunda çok dar bir kaynak suyun varlığıyla ortaya çıktı. Yaklaşık 30 metre yükseklikten akan şelalenin, kendisini oluşturan 200 metre uzunluğunda, 10 metre genişliğinde ve tabanı göl olan su tünelinin içerisindeyse doğallığı bozulmamış sarkıt ve zengin bitki örtüsü yer alıyor.

"AİLEMLE GÜZEL VAKİT GEÇİRDİK"

Mut’a 35 kilometre uzaklıktaki Yerköprü Şelalesini gezmeye gelen ziyaretçilerden Mustafa Yıldız, “Emekli bir vatandaşım. Özellikle doğa harikası olan yerleri gezmeyi severim. İlk defa Yerköprü Şelalesini gezmeye geldim. O kadar yer gezdim ama bu kadar güzel bir doğa harikasıyla karşılaşmadım. Her yıl gelmeyi düşünüyorum. Ailemle güzel bir gün geçirdik.” dedi.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Yerköprü Şelalesine giriş ücreti olarak kişi başı 5 TL, öğrenci 2,50 TL, bisiklet 5 TL, motosiklet 10 TL, otomobil 15 TL, minibüs 45 TL, midibüs 75 TL ve otobüs 120 TL alınıyor.