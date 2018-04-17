Doğa Rutgay korunmaya muhtaç bir panda gibi

6 aylık hamile olan oyuncuDoğa Rutkay, doğacak ikizlerinden birine Rutkay Kerim adını koyacaklarını açıkladı.

İKİZLERDEN BİRİNİN ADI BELLİ

Doğa Rutkay, dizi oyuncularını kızdıracak bir de açıklamada bulundu: “Bazı gençleri seyrediyorum, çoğunun oyunculuk eğitimi yok. Shakespeare’in bir eserini onlara anlatamazsın. Bir televizyon oyuncusu anlamaz.”

Doğa Rutkay, eşi Kerimcan Kamal için yaptığı yorumla güldürdü: “Çok hayal ettiğim bir insanla evlendim. Dedim ki; bu korunmaya muhtaç bir panda ve soyu tükeniyor!”