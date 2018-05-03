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Doğadan uzak büyümek ruh sağlığını etkiliyor

Almanya'nın Ulm Üniversitesi ve ABD'nin Colorado Üniversitesinden bilim adamları yaptıkları araştırmada, "doğadan uzak büyüyen çocukların ruh sağlığı olumsuz etkileniyor" kanısına vardığı açıklandı.

AA | 03.05.2018 - 02:51..
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beton yığınları arasında toprağın, bitkilerin ve hayvanların oluşturduğu bakteriyel ortamdan uzak büyüyen çocukların astım ve alerji gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra stres bağlantılı ruhsal rahatsızlıklara daha açık olduğunu ortaya koyuldu.

40 BİREY ÜZERİNDE DENEY YAPILDI

Araştırmacılar, "hijyen hipotezi" olarak adlandırılan, steril ortamlarda yaşayan kişilerin bakteriyel bağışıklığının diğerlerinden daha zayıf olacağına dair varsayımın akıl sağlığını ilgilendiren fizyolojik tepkiler için de geçerli olup olmadığını anlamak üzere Almanya'da 20 ila 40 yaşlarındaki sağlıklı 40 erkek birey üzerinde deneyler gerçekleştirdi.

Yarısı köylerde, çiftlik hayvanlarıyla iç içe, yarısı ise kentlerde evcil hayvanları olmadan büyümüş olan deneklerden topluluk önünde konuşma yapmaları ve zor bir matematik problemini zaman sınırları içinde çözmeleri istendi. Denekler söz konusu görevleri icra ederken testten 5 dakika önce ve 5, 15, 60, 90 ve 120 dakika sonra kan ve tükürük örnekleri alındı.

Doğadan uzak büyümek ruh sağlığını etkiliyor

KÖYDE BÜYÜYENLERDE ATEŞLENMEYİ TETİKLEYEN DAHA YAVAŞ YÜKSELİYOR

Köyde büyümüş olan bireylerin kanlarında strese yol açan etkinlik karşısında "periferik mononükleer kan hücreleri" denilen bağışıklık bileşenlerinin kentte büyümüş olanlara göre daha fazla üretildiği tespit edildi. Köyde büyümüş olan bireylerde ayrıca "interleukin 6" adı verilen ateşlenmeyi tetikleyen bileşenin daha yavaş yükseldiği ve dolayısıyla "interleukin 10" adı verilen ateşlenmeyi önleyen bileşinin daha az üretildiği anlaşıldı.

Araştırmacılar kentte büyüyen deneklerde stres faktörüne karşı çok daha abartılı bir ateşlenme tepkisinin uyandığını ve bunun 2 saate kadar sürdüğünü kaydetti. Öte yandan deneklere ne kadar stres altında hissettikleri sorulduğunda kentte büyümüş olanların bu belirgin fizyolojik tepkiye rağmen köyde büyümüş olanlara göre daha az stres altında hissettiklerini ifade etti.

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