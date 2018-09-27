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Doğalgaz kaçağını ateşle kontrol etmeye çalıştı

Batman'da gaz kaçağını ateşle kontrol eden esnaf, doğalgazın alev almasına neden oldu.

AA | 27.09.2018 - 17:35..
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Cumhuriyet Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda, çevredekilerin doğalgaz kokusu geldiğini fark etmesi üzerine, bir esnaf, çakmakla yaktığı kağıdı, kokunun geldiği noktaya tuttu.

YANGIN TÜPÜ İLE SÖNDÜRÜLDÜ

Esnaf, kaçağın olduğu yerde çıkan alevleri ayağıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamayınca alevlerin üzerine su döktü. Bir bankanın güvenlik görevlisi yangın tüpü ile alevlere müdahale etti.

Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri kaldırıma ve çevredeki araçlara su sıkarak olası bir alevlenmenin önüne geçti. Bu sırada olay yerine gelen doğalgaz dağıtım şirketi yetkilileri gazı kesti.

Olay yerinde, sızıntının nereden geldiği belirlenmeye çalışılıyor.

Doğalgaz kaçağını ateşle kontrol etmeye çalıştı

Doğalgaz kaçağını ateşle kontrol etmeye çalıştı

Doğalgaz kaçağını ateşle kontrol etmeye çalıştı

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